Catania, prosegue la stretta contro i parcheggiatori abusivi: denunciati in 4

Altri parcheggiatori abusivi denunciati nel fine settimana appena trascorso, nel corso dei controlli nelle zone balneari.

Un altro fine settimana e altre denunce emesse a parcheggiatori abusivi, soprattutto nelle zone balneari. Nel weekend appena trascorso, infatti, le forze dell’ordine, nell’ambito del servizio di controllo per garantire la sicurezza dei cittadini, hanno colto in flagranza 4 parcheggiatori abusivi. Questi ultimi esercitavano la loro attività contro la legge a piazza Nettuno, a Catania. Tutti e 4 sono stati sanzionati e uno di loro denunciato per violazione del dacur, che gli vietava di frequentare la zona in cui è stato trovato mentre dava indicazioni agli automobilisti per parcheggiare.

Sempre lungo tutta la fascia della scogliera, durante i controlli è stata rinvenuta una modica quantità di marijuana appartenente a dei giovani, con relativa segnalazione alla prefettura di Catania del consumatore.