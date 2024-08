Misura temporanea per gli aeroporti europei: torna il limite dei 100ml per i liquidi

La Commissione Ue ha stila to una serie di misure temporanee per ristabilire il divieto di portare contenitori di liquidi superiori a 100ml.

Tornerà in vigore il limite di 100ml per i liquidi in cabina in tutti gli aeroporti europei. É stata la Commissione Ue ad imporre questo dietrofront. Il provvedimento è stato preso in via precauzionale a causa di problemi tecnici. “É una misura temporanea perchè sono stati rilevati alcuni problemi tecnici su questi macchinari” ha dichiarato Jahmz, ribadendo come il provvedimento “resterà in vigore fino a quando non saranno risolti i problemi tecnici tornando agli accordi precedenti. È una misura precauzionale e non una risposta ad una minaccia particolare“.

Al giorno d’oggi in scali come quello di Roma Fiumicino o quello di Bologna è possibile portare bottiglie di acqua o di altri liquidi senza limite alcuno e senza dover estrarre i liquidi dalla valigia al momento dei controlli.

“Non si tratta i mettere in discussione le prestazioni tecniche di queste macchine. Si tratta di una misura temporanea che viene presa anche in stretta collaborazione con i nostri partner internazionali e che quindi sarà adottata anche dagli aeroporti di tutto il mondo, ovunque nel mondo o comunque laddove sia rilevante. Al momento non ho informazioni su quanto durerà“, ha aggiunto il portavoce della Commissione.