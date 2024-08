Covid, ondata estiva: oltre 17 mila nuovi casi in una settimana

Prosegue l'ondata estiva di Covid, con oltre 17mila nuovi casi registrati nell'ultima settimana, aumento anche dei letti occupati.

Attraverso il monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute, denotando un aumento rispetto alla settimana precedente del 26% in più.

Secondo il monitoraggio, al 31 di Luglio l’occupazione dei posti letto in area medica è pari al 3%, in leggero aumento rispetto alla settimana precedente, non in maniera allarmante. I tassi di ospedalizzazione e mortalità sono più alti nelle fasce di età più alte. L’incidenza di casi Covid-19 diagnosticati e segnalati tra il 25 luglio e il 31 luglio è di 29 casi ogni centomila abitanti.

L’incidenza più elevata è stata riportata nella regione Campania mentre la più bassa nelle Marche. La percentuale di reinfezioni è il 48% circa, stabile rispetto alla settimana precedente. Riguardo le varianti, i dati evidenziano “la co-circolazione di differenti sotto-varianti di JN.1 attenzionate a livello internazionale. Tra questi, in crescita la proporzione di sequenziamenti attribuibili al lignaggio KP.3.1.1”.

Si consiglia prudenza ai soggetti più a rischio e a chi sta loro intorno.