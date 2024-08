Concorso Aeronautica Militare 2024: bando e i requisiti richiesti

Concorso Aeronautica Militare 2024: il Ministero della Difesa ha indetto un bando volto ad individuare ben 45 allievi ufficiali: le novità.

Concorso Aeronautica Militare 2024: ecco il bando di concorso che, secondo le ultime notizie, comprenderà l’assunzione di ben 45 Allievi Ufficiali. L’esame di ammissione, comprenderà una prova scritta che, a sua volta, avrà luogo presso il Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare – Aeroporto Militare di Guidonia (Roma), indicativamente nel giorno 17 settembre 2024. I dettagli.

Concorso Aeronautica Militare 2024: le figure richieste

il Ministero della Difesa ha indetto un concorso per 45 Allievi Ufficiali Piloti AUPC e AUFP. In particolare, verranno selezionati 15 Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) al 131° corso di pilotaggio aereo e 30 Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dell’Aeronautica Militare, al 16° corso AUFP. Sostanzialmente, saranno selezionati i seguenti profili:

n. 15 Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) al 131° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni dodici;

al 131° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni dodici; n. 30 Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP) , ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dell’Aeronautica Militare, al 16° corso AUFP.

, ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dell’Aeronautica Militare, al 16° corso AUFP. n. 4 posti per Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico (C.S.A.r.n.);

n. 3 posti per Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico (G.A.r.n.);

per Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico (G.A.r.n.); n. 12 posti per Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo speciale delle Armi dell’Arma Aeronautica (A.A.r.a.s.);

per Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo speciale delle Armi dell’Arma Aeronautica (A.A.r.a.s.); n. 4 posti per Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo di Commissariato (C.C.r.s.);

per Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo di Commissariato (C.C.r.s.); n. 7 posti per Allievi Ufficiali in ferma Prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico (G.A.r.s.), così ripartiti:

– 2 per la categoria Elettronica;

– 2 per la categoria Infrastrutture e Impianti;

– 2 per la categoria Armamento;

– 1 per la categoria Motorizzazione;

Concorso Aeronautica Militare 2024: i requisiti

Possono partecipare al concorso dell’Aeronautica 2024 per allievi ufficiali le persone in possesso dei seguenti requisiti:

aver compiuto 17 anni e non aver superato il giorno di compimento del 23° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, qualora si partecipi al concorso per l’ammissione al 131° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC);

di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, qualora si partecipi al concorso per l’ammissione al 131° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC); cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, oppure non essere imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, oppure non essere imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’art. 530 del codice di procedura penale;

avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’art. 530 del codice di procedura penale; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

aver tenuto condotta incensurabile;

Concorso Aeronautica Militare 2024: come presentare la domanda

L’invio della domanda di partecipazione al bando di concorso Aeronautica 2024 per allievi ufficiali dovrà essere effettuato entro il 9 settembre 2024 esclusivamente con modalità telematica, attraverso il portale dei concorsi online del Ministero della Difesa.

Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i candidati dovranno disporre di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell’ambito del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o carta d’identità elettronica (CIE). I candidati che alla data di presentazione della domanda sono minorenni dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa copia per immagini dell’atto di assenso riportato nell’”Allegato A” che costituisce parte integrante del bando.