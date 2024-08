Carrarese-Catania: primo impegno stagionale del Catania di Toscano

Dopo lo 0-0 durante il test match amichevole contro il pineto, in quel di Assisi, per gli etnei ecco l'esordio in Coppa Italia Frecciarossa.

Il Catania firmato Mimmo Toscano, è pronto a scendere in campo per il primo appuntamento calcistico ufficiale della stagione. Domani pomeriggio alle ore 18:00, allo stadio comunale di Chiavari, i rossazzurri scenderanno in campo per il primo turno preliminare della Coppa Italia Frecciarossa. Catania, detentore della scorsa edizione della Coppa Italia di Serie C, affronterà la Carrarese di Antonio Calabro, vittoriosa dei play-off.

Il Catania riparte con la giusta motivazione e carica per affrontare una nuova e competitiva stagione, nella speranza di poter incoronare quel sogno, svanito con la sconfitta di Avellino, nel corso della scorsa stagione durante la fase dei play-off, chiamato Serie B.

I rossazzurri, reduci dall’amichevole presso il ritiro umbro di Assisi contro il Pineto, arriveranno a Chiavari con la determinazione che, il tecnico calabrese Toscano, ha cercato di trasmettere ai propri ragazzi.

Sarà un Catania del tutto nuovo, con tanti volti nuovi all’interno della nuova rosa, un mercato “rivoluzionario”, portato avanti dal neo direttore sportivo Daniele Faggiano, capace di portare avanti una campagna acquisti, non ancora conclusa, con tanti volti esperti della terza serie (Verna, Di Tacchio, Ierardi, Carpani, D’Andrea, Di Gennaro, Adamonis, Luperini, Anastasio) . L’obiettivo, sarà quello di rendere la rosa quanto più competitiva possibile, poichè, i tanti tifosi rossazzurri, si aspettano di assistere ad un campionato di vertice, vedendo i propri beniamini conquistare quella tanto desiderata cadetteria, ormai lontana da parecchi anni, dalle pendici dell’Etna.

Nel frattempo, mister Toscano dovrà fare i conti con alcuni problemi legati all’attacco: con Di Carmine e Costantino fuori rosa, è l’infortunio di D’Andrea, il tecnico esperto in promozioni dovrà cercare di riadattare la formazione rossazzurra in vista dell’impegno di Coppa Italia, davanti ad una squadra che quasi certamente darà del filo da torcere ai siciliani.

Capitolo Mercato: nelle ultime ore, sembra ormai in procinto di approdare a Catania l’esperto attaccante Adriano Montalto classe 1988 che nella passata stagione ha indossato la maglia della Casertana, segnando 12 gol in 27 presenze con la Casertana. Sarebbe un rinforzo d’esperienza e di categoria per il Catania, considerando che Montalto conta 49 reti in Serie C.

Inoltre, il direttore Daniele Faggiano starebbe accelerando i contatti per portare in Sicilia due calciatori del Lecco: si tratta dell’esterno basso Davide Guglielmotti e il centrocampista Gabriel Lunetta.

Infine, saranno parecchi i supporters catanesi presenti domani pomeriggio al comunale di Chiavari: secondo quanto riportato dalla società “padrona” di casa, ai tifosi del Catania verrà riservato il settore ospiti della Gradinata Nord con annesso parcheggio.