Metro di Catania, Ferrante: “Sbloccata la tratta Stesicoro-Aeroporto”

Metro di Catania: Ferrante (Mit) si dice soddisfatto per gli accordi per i due lotti MontePo-Misterbianco e Stesicoro-Aeroporto.

Il deputato e sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture Tulio Ferrante si esprime sul superamento dello stallo che caratterizzava il lotto Stesicoro-Aeroporto della metro di Catania. “Finalmente lo stallo che interessava i due lotti “Stesicoro-Aeroporto” e “Monte Po-Misterbianco Centro” della Ferrovia Circumetnea di Catania è in via di risoluzione. I collegi tecnici chiamati a esprimersi in merito alle criticità riguardanti le due tratte hanno concluso le proprie attività, fornendo gli elementi necessari per far ripartire la realizzazione di un’opera strategica, su cui è alta l’attenzione del Mit e mia personale”.

“Il collegio ha ritenuto di accogliere parzialmente le richieste di maggiori oneri avanzate dall’Appaltatore per il lotto “Stesicoro-Aeroporto”, e la Stazione Appaltante – continua il deputato Ferrante – si sta già adoperando per l’adeguamento del progetto esecutivo alle determinazioni arbitrali, con auspicabili sviluppi già nei prossimi giorni.

“Sul lotto Monte Po-Misterbianco Centro – spiega – il Collegio ha individuato un perimetro di disposizioni all’interno del quale la Stazione appaltante potrà procedere, laddove ritenesse sostenibile un percorso finalizzato alla risoluzione del contratto con l’appaltatore, all’eventuale scorrimento della graduatoria, così da poter stipulare in tempi brevi un nuovo contratto di appalto”.

“Ho lavorato sin dall’inizio per il raggiungimento di questo traguardo, attraverso il costante dialogo con il Sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, e con l’amministrazione comunale di Catania, agevolato dall’attivazione di un tavolo di confronto al Mit, da me fortemente voluto, con tutte le parti coinvolte. Anche in questa circostanza, la strada della diplomazia istituzionale si è dimostrata la più efficace – ha concluso il deputato – per superare le difficoltà che frenano lo sviluppo e la modernizzazione di infrastrutture vitali per i territori“.