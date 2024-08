Concorsi Inail 2024, 577 posti disponibili: i dettagli

Concorsi Inail 2024: 6 bandi per un totale di 577 posti a tempo pieno e indeterminato sul territorio nazionale. Ecco le aree concorsuali.

Concorsi Inail 2024: sei bandi Inail mettono a concorso 577 posti a tempo pieno e indeterminato. In seno alla campagna di reclutamento, avviata di concerto con il dipartimento della Funzione pubblica e la commissione Ripam, l’Inail lancia la prima tranche di reclutamento di un pacchetto che anela ad assumere oltre 1000 nuove risorse entro la fine del 2024.

Concorsi Inail 2024: i posti nel dettaglio

I 577 posti messi a bando si ripartiscono nelle seguenti funzioni:

9 in Avvocatura;

36 in Consulenza tecnica e edile;

33 in Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza;

83 per profili di terzo livello professionale specializzati in tecnologia;

108 per profili di terzo livello professionale specializzati nella ricerca;

293 funzionari amministrativi;

15 assistenti sociali.

Concorsi Inail 2024: modalità concorsuali

È possibile candidarsi tramite la sezione “Bandi e concorsi” del sito dell’INPA. Il bando specifica tutti i requisiti e le modalità concorsuali (specifiche per ogni sezione concorsuale). Il termine per presentare domanda viene fissato dall’Inail al 12 agosto per tutti i settori del concorso fatta eccezione per il concorso per i 36 profili specializzati in consulenza tecnica e edile che invece vede la sua scadenza slittare in avanti di quattro giorni, il 16 agosto.

Quanti posti in Sicilia?

Attualmente, il concorso non prevede una chiara divisione tra regioni dei posti che verranno assegnati. Giovanni Asaro, direttore regionale di Inail Sicilia, dichiara: “è una importante campagna di acquisizione nazionale di nuove risorse destinate a svolgere un ruolo con grandi contenuti valoriali. Infatti, grazie ai nuovi bandi nazionali, potremo utilizzare nuove e giovani professionalità per svolgere il nostro compito istituzionale di soggetto pubblico impegnato a garantire saldi concetti costituzionali di tutela dei cittadini infortunati sul lavoro, fornendo un concreto contributo alla riduzione del fenomeno infortunistico. Proprio per questi motivi, attraverso questi bandi, l’Istituto recluterà figure professionali altamente specializzate e destinate alla prevenzione e alla ricerca nel campo della salute e sicurezza sul lavoro“.

Il bando non fornisce informazioni sulle retribuzioni per le varie posizioni a concorso.