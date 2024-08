Calendario scolastico 2024/2025: date di inizio delle lezioni e festività

Calendario scolastico 2024/2025: l'inizio delle lezioni in Italia, le festività e tutti i ponti per il prossimo anno

Calendario scolastico 2024/2025: nonostante le vacanze estive siano ancora in pieno svolgimento, molti stanno già guardando avanti e si chiedono quando inizierà l’anno scolastico 2024/2025. Il calendario scolastico per il prossimo anno è stato infatti già definito tramite un’ordinanza ministeriale. Questo calendario include non solo la data di inizio delle lezioni a settembre, ma anche tutti i ponti e le festività previste per il prossimo anno.

Il calendario completo regione per regione:

Abruzzo: inizio lezioni il 16 settembre, termine il 7 giugno 2025.

Basilicata: inizio lezioni 16 settembre 2025.

Bolzano: inizio lezioni il 5 settembre, fine il 13 giugno 2025.

Calabria: inizio lezioni il 16 settembre, fine il 7 giugno 2025.

Campania: Inizio lezioni 12 settembre, fine lezioni 7 giugno 2025.

Emilia Romagna: inizio lezioni il 16 settembre, termine il 6 giugno 2025.

Friuli Venezia Giulia: inizio lezioni 11 settembre 2025.

Lazio: inizio lezioni 16 settembre 2025.

Liguria: inizio lezioni il 16 settembre, termine il 10 giugno 2025.

Lombardia: inizio lezioni il 12 settembre, termine il 7 giugno 2025.

Marche: inizio lezioni l’11 settembre.

Molise: inizio lezioni il 12 settembre.

Piemonte: inizio lezioni l’11 settembre, fine il 7 giugno 2025.

Puglia: inizio lezioni il 16 settembre, fine il 7 giugno 2025.

Sardegna: inizio lezioni il 16 settembre.

Sicilia: inizio lezioni il 16 settembre, fine il 7 giugno 2025.

Toscana: inizio lezioni il 16 settembre, fine il 10 giugno 2025.

Trentino: inizio lezioni il 9 settembre, termine il 12 giugno 2025.

Umbria: inizio lezioni l’11 settembre, termine lezioni il 7 giugno 2025.

Valle d’Aosta: inizio lezioni l’11 settembre.

Veneto: inizio lezioni l’11 settembre.

Le festività e i ponti secondo il calendario scolastico 2024/2025

Oltre alle domeniche, saranno considerati festivi nell’anno scolastico 2024-25 le seguenti festività, come indicato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito:

venerdì 1° novembre 2024 (Ognissanti);

domenica 8 dicembre (Festa dell’Immacolata – si perde un ponte);

Vacanze di Natale dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025;

domenica 20 aprile (Pasqua);

lunedì 21 aprile (Lunedì dell‘Angelo);

venerdì 25 aprile (Festa della Liberazione);

giovedì 1° maggio (Festa del Lavoro e possibile ponte fino al 4 maggio);

lunedì 2 giugno (Festa della Repubblica)