Bonus vacanze 2024, fino a 1400 euro di agevolazione Inps: i dettagli

Bonus vacanze 2024: fino a 1400 euro per i pensionati; fino a 500 euro per le famiglie. Tutti i dettagli e la copertura del bonus.

Bonus vacanze 2024: l’agevolazione, atta a fornire un contributo per le spese vacanziere al fine di facilitare le partenze e i viaggi. Il bonus è riservato ai pensionati residenti in Italia e iscritti a delle gestioni previdenziali particolari. L’importo varia a seconda delle condizioni e della durata della vacanze. A titolo di esempio, nel caso in cui il soggiorno duri 15 giorni e 14 notti l’importo massimo raggiungibile è di 1400 euro di bonus; dimezzando il soggiorno, 8 giorni e 7 notti, l’importo massimo ottenibile si riduce a 800 euro. Il periodo del bonus, che vale anche come rimborso, va dall’1 maggio 2024 al 17 dicembre 2024 (escluso il periodo dal 9 al 29 agosto): tutte le vacanze prenotate in quest’intervallo di tempo potranno beneficiare dell’agevolazione.

Bonus vacanze 2024: a chi spetta

Come già accennato sopra, il bonus spetta a specifiche categorie di pensionati, coniugi conviventi e figli con disabilità grave o invalidità civile al 100% (compresi nello stato di famiglia, e quindi nell’attestazione Isee, del pensionato) residenti in Italia. Alcuni esempi sono: la gestione previdenziale di Gestione Dipendenti Pubblici, Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali (ex Fondo Credito) e la Gestione Fondo Postelegrafonici (ex IPOST).

Famiglie con Isee fino a 40000 euro e con almeno tre persone potranno anche beneficiare della misura, anche se in modalità più contenute. Il rimborso massimo, infatti, è di 500 euro. L’80% del rimborso avverrà tramite accredito mentre il restante 20% a seguito di detrazioni IRPEF.

Bonus vacanze 2024: come fare domanda

Per fare richiesta bisognerà verificare i periodi indicati dall’INPS, in costante aggiornamento. Una volta individuata la finestra di tempo utile per la domanda, ci si dovrà munire di CIE, SPID o CNS e compilare i vari moduli sul portale delle prestazioni welfare dell’Inps o l’App IO.

La copertura del bonus

La copertura del bonus abbraccia molti aspetti della vacanza: spese di viaggio, alloggio, vitto, gite, attività sportive fino ad assicurazioni per tutele varie.

L’importo del bonus varia in base agli scaglioni Isee definiti dall’INPS: