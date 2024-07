Sicilia, irregolarità per le scuole paritarie: situazione critica

Arrivano le prime irregolarità per le scuole paritarie siciliane. Sono state prese in esame 20 istituti. I risultati sono catastrofici.

Le scuole paritarie in Sicilia subiscono un grave colpo. L’ufficio scolastico regionale, su mandato dell’assessorato all’istruzione, guidato da Mimmo Turano, ha effettuato una serie di controlli. Dai risultati sono emerse molte irregolarità per diverse scuola paritarie sul territorio.

40 cosi su 45 esaminati violavano diverse norme. Le irregolarità riscontrate spaziano da questioni burocratiche a violazioni delle normative vigenti, mettendo in evidenza una gestione non conforme agli standard richiesti. Il provvedimento, che si preannuncia come una vera e propria operazione di pulizia, mira a sanare un sistema che, almeno in parte, sembra essere stato gestito con notevole superficialità.

Per quattro corsi sono già stati firmati i decreti di revoca dell’accreditamento, comunicazioni di revoca sono state trasmesse ad altri 20. Mentre ulteriori 10 provvedimenti sono in corso di definizione, come appurato dall’ANSA che ha preso visione della documentazione.