Lavoro Sicilia, Eurospin, Primark e Pandora assumono

Lavoro Sicilia: nuove fantastiche offerte di lavoro sia a Catania che a Messina. Di seguito tutti i dettagli a riguardo.

Lavoro Sicilia: Eurospin, Primark e Pandora cercano nuovo personale per ampliare i loro team nell’Isola. Nello specifico sono disponibili due opportunità di lavoro proprio a Catania. Di seguito i dettagli sulle varie offerte e i requisiti necessarie per candidarsi.

Lavoro Sicilia: Primark

Primark, importante e grande realtà del fashion retail, è al momento alla ricerca di personale sul territorio siciliano. È infatti aperta la posizione di Team Manager nel proprio punto vendita di Catania. Si tratta di un lavoro full time con contratto a tempo pieno. Qui di seguito i requisiti necessari per poter presentare la propria candidatura per questa posizione:

Il futuro Team Manager dovrà occuparsi di:

Guidare, formare e sviluppare un team di almeno 10 persone

Gestione commerciale del proprio reparto

I requisiti richiesti dell’azienda sono:

Esperienza di almeno 1 anno nel mondo Retail/GDO, come punto di riferimento all’interno di un team

Disponibile al trasferimento sul territorio nazionale – con la possibilità di esprimere una preferenza su almeno 3 regioni nelle quali siamo presenti.

Lavoro Sicilia: Eurospin

Eurospin Sicilia S.p.A. sta cercando personale per i propri punti vendita situati nella provincia di Catania. Attualmente sono aperte posizioni per un/a HR in relazioni Sindacali e Contenzioso da inserire all’interno dell’Ufficio Risorse Umane.

La nuova figura dovrà occuparsi di:

Instaurare e mantenere rapporti con le Organizzazioni Sindacali territoriali

Gestione del sistema disciplinare, interfacciandosi con Rete vendite per raccolta informazioni, ricostruzione dell’evento ed emanazione dell’eventuale provvedimento

Tra i requisiti necessari:

Laurea in materie giuridiche

Precedente esperienza nel ruolo

Disponibilità a trasferte finalizzate ad incontri sul territorio

Lavoro Sicilia: Pandora Jewelry

Pandora famoso marchio danese di gioielleria elegante e accessibile a tutti, è attualmente alla ricerca di nuovo personale da inserire in una delle sue sedi a Messina. Attualmente si alla ricerca di un addetto/a alla vendite.

Per chiunque vorrà candidarsi verrà offerto questo pacchetto:

Contratto a tempo determinato con inquadramento quarto livello del CCNL Commercio

Part-Time 20H con la possibilità di effettuare numerosi straordinari

Retribuzione: 11.640,16 euro annui sulla base dell’esperienza pregressa