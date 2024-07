Erasmus+, la Sicilia conquista il secondo posto per numero di studenti in partenza

Secondo il rapporto Erasmus+, la Sicilia sale sul podio per numero di studenti in partenza. Riuscendo a conquistare il secondo posto.

Il bilancio Erasmus+ 2023 si conclude in positivo, facendo così crescere il settore dell’istruzione scolastica. Questo incredibile successo si traduce in un aumento dell’opportunità di studio per tutti gli studenti europei e per gli insegnanti che ne prendono parte. Proprio nel 2023 l’agenzia Erasmus+ INDIRE, che gestisce le selezioni nazionali per le richieste di finanziamento, ha evidenziato un notevole incremento delle domande approvate, i numeri sono drasticamente aumentati rispetto agli scorsi anni.

In cosa consiste l’esperienza Erasmus+

Si tratta di una vera e propria palestra di cittadinanza attiva. Una grande opportunità per imparare a crescere e vivere in un contesto diverso da quello a cui si è abituati. Certamente per alcuni rappresenta un’esperienza difficile, ma comunque fondamentale per la costruzione della propria identità europea. Alla base dell’esperienza vi è la formazione di cultura di scambio di idee e di rispetto reciproco, indispensabili per creare un senso di appartenenza che va oltre i confini nazionali

Gli studenti beneficiari hanno così la possibilità di intraprendere esperienze di studio all’estero e di arricchire il loro percorso formativo e culturale. A questo si aggiunge la possibilità di sviluppo delle loro competenze linguistiche. Mentre per tutti gli insegnanti e per il personali scolastico che prende parte a queste iniziativa, l’esperienza Erasmus rappresenta un’occasione preziosa per aggiornare le loro competenze ed instaurare reti di collaborazione internazionale. Inoltre si riescono ad acquisire nuove metodologie didattiche e di nuovi strumenti pedagogici, contribuendo così a migliorare la qualità dell’insegnamento nelle proprie scuole.

L’Italia, il secondo Paese per accoglienza

Secondo i dati raccolti, oltre 13 milioni di studenti europei sono stati coinvolti nel programma Erasmus. E l’Italia è stata una dei maggiori protagonisti di questa esperienza formativa. Si contano oltre 700.000 studenti universitari italiani partiti dal 1987 ad oggi, con oltre 286 istituti di istruzione superiori italiani coinvolti. D’altronde l’Italia ha sempre dimostrato una forte capacità attrattiva, riuscendo ad ospitare tra il 2014 e il 2021 190mila studenti. Questi risultati fanno dell’Italia il quarto paese in Europa per numero di studenti in mobilità e il secondo per accoglienza. Proprio nel 2023 l’Italia ha registrato un aumento della partecipazione con oltre 16.000 studenti e di 10.000 insegnanti in mobilità per formazione e per scambi.

La Sicilia meta prediletta del progetto

Una delle iniziative del progetto Erasmus, che riscuote sempre grande interesse, è l’orchestra Erasmus nata e composta da studenti Erasmus. Utilizzata per diffondere il potente e universale linguaggio della musica, riuscendo così a trasmettere messaggi di pace e fratellanza. Proprio nel 2023 l’orchestra si è esibita per la prima volta oltre i confini europei: in Egitto. Promuovendo l’ambito di Study in Sicily, un progetto che mette al centro la mobilità in Sicilia degli studenti del Mediterraneo. Inoltre durante gli open day Erasmus, l’agenzia nazionale INDIRE ha organizzato la Fiera Didacta, un’edizione tutta siciliana per promuovere lo scambio culturale degli studenti siculi.

La Sicilia seconda sul podio

Secondo i dati raccolti le regioni con il più alto numero di richieste e progetti finanziati sono: la Campania e la Sicilia per un totale di 261 progetti. A seguire, al terzo posto, la Lombardia. Mentre se si guarda il numero di partecipanti approvati, la Lombardia sale al primo posto con 7621 partecipanti previsti. Inoltre la distribuzione sul territorio nazionale delle istruzioni scolastiche accreditate vede la Sicilia al primo posto con 121 istituti di cui 4 come coordinatori di consorzio, seguono la Campania con 112 istituti di cui 2 consorzi e la Lombardia con 92 istituti e 10 consorzi.

Inoltre in termini di impegno finanziario, il budget distribuito è stato di quasi 36 milioni di euro. La regione che presenta il maggior numero di progetti coordinati è il Lazio (53 progetti coordinati), seguita da Sicilia (30) e Campania (29). M la regione con il più alto numero di richieste di budget approvate è la Sicilia (13). Diventando così regione con il più alto numero di richieste e progetti finanziati, subito dopo il Lazio.