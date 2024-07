Catania, trovato cadavere di un uomo: era scomparso da giorni

Ritrovato il cadavere di un uomo nei pressi delle campagne di Caltagirone. Il 75enne era scomparso da diversi giorni. Di seguito l'accaduto.

Ritrovato il corpo del 75enne Giuseppe Barone, originario di Palermo. L’uomo era scomparso da venerdì. Il 75enne è stato trovato tra le campagne di Caltagirone. A far l’amare scoperta i vigili del fuoco che ormai da tempo erano sulle tracce dell’uomo.

L’uomo, in cura in una comunità terapeutica, era diabetico e aveva bisogno di cure immediate. Il corpo senza vita è stato ritrovato a poche centinaia di metri dal luogo della sparizione.

Il sindaco di Caltagirone esprime il suo cordoglio in una noto pubblicata sulla pagina del Comune: “tanta tristezza per una vicenda per la quale si auspicava il lieto fine e per cui si era registrata una forte mobilitazione”.