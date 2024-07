In arrivo il programma nazionale inclusione e lotta alla povertà, dedicato agli under 21. Ecco in cosa consiste e a chi è rivolto.

Aiuti under 21: finalmente è tutto pronto per il programma nazionale di inclusione e lotta alla povertà. I nuovi sussidi sono destinati ai giovani fino ai 21 anni. Il piano, cofinanziato da FSE+ e FESR, stanzia a questo scopo oltre 4 miliardi di euro puntando per il 2024. Ecco cosa prevede la misura e a chi spetta.

Aiuti under 21: in cosa consiste

Il Programma Nazionale di Inclusione e Lotta alla povertà 2021 2027 è l’insieme di misure, finanziate dalla Commissione Europea, che hanno come obiettivo principale quello di promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà. Per il piano sono stati destinati oltre 4 miliardi di euro. E il tutto si articola in 4 Priorità principali , a cui si aggiungono 2 Priorità di Assistenza Tecnica.

Aiuti under 21: quali sono gli aiuti

Gli aiuti per i giovani under 21 previsti dal programma nazionale di inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 saranno forniti dagli ambiti territoriali sociali (ATS) in tutta Italia. Con questi interventi si cercherà di creare degli spazi multifunzionali per promuovere la partecipazione, lo sviluppo delle potenzialità, l’integrazione e l’inclusione sociale. Con questi aiuti under 21 si cerca quindi di contrastare la dispersione scolastica e valorizzare le competenze affettive e relazioni di preadolescenti e adolescenti.

Tutti i ragazzi e ragazze saranno accompagnati in percorsi molteplici in grado di facilitare la maturazione e lo sviluppo di competenze personali e sociali utili alla loro crescita individuale.

Aiuti under 21: a chi sono destinati

I destinatari dei nuovi aiuti saranno:

adolescenti di età compresa tra 11 e 18 anni, i nuclei familiari degli adolescenti del territorio;

i nuclei familiari degli adolescenti del territorio; ragazzi tra i 18 e 21 anni, in coerenza con quanto disposto nel Piano di Azione Nazionale per l’attuazione della Garanzia Infanzia che, nell’area del contrasto alla povertà e diritto all’abitare, prevede, il sostegno ai neomaggiorenni in uscita da un percorso di presa in carico a seguito di allontanamento dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Tutti gli aiuti arriveranno dopo l’estate 2024, ossia in seguito alla scadenza dell’avviso e alla conclusione della relativa istruttoria per l’avvio dei primi progetti.