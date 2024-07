Assunzioni Ferrovie dello Stato: i requisiti necessari

Assunzioni ferrovie dello Stato: nuove posizioni aperte in tutta Italia. Si offre un contratto a tempo indeterminato. Di seguito le info.

Assunzioni ferrovie dello Stato: sono state aperte nuove posizioni in tutta Italia per poter lavorare con le ferrovie dello Stato. Attualmente si alla ricerca di di personale per inserimenti in Mercitalia Shunting & Terminal – Polo Logistica in tutta Italia. Per candidarsi ci sarà tempo fino al 5 agosto 2024. Tutti coloro che verranno assunti potranno godere di un contratto a tempo indeterminato. Di seguito tutte le informazioni utili per poter partecipare.

Assunzioni ferrovie dello Stato: le figure ricercate

Il Gruppo Ferrovie dello Stato è alla ricerca di nuovo personale da inserire nelle sue sedi in Italia. Attualmente si è alla ricerca di operai da da inserire in Mercitalia Shunting & Terminal – Polo Logistica. I nuovi assunti lavoreranno nell’ambito delle attività di manutenzione ed armamento ferroviario e svolgeranno le seguenti attività:

utilizzo di mezzi – utensili / attrezzature in ambito di lavori negli impianti di segnalamento;

interfaccia continua con il personale operativo della squadra.

Assunzioni ferrovie dello Stato: i requisiti richiesti

L’annuncio delle Ferrovie dello Stato (FS) è rivolto specificamente a coloro che possiedono un’esperienza lavorativa di almeno tre anni nel ruolo di operaio all’interno degli impianti di segnalamento. I candidati ideali devono avere una conoscenza approfondita e dimostrabile delle attività relative ai lavori di manutenzione e costruzione negli impianti di segnalamento ferroviario. Questo include la capacità di gestire, riparare e installare i sistemi di segnalazione che garantiscono il corretto funzionamento e la sicurezza delle linee ferroviarie. Sarà inoltre obbligatoria la patente B.

Assunzioni ferrovie dello Stato: come candidarsi

Gli operai interessati alle opportunità di assunzione presso Mercitalia Shunting & Terminal – Polo Logistica, facente parte del Gruppo Ferrovie dello Stato, hanno a disposizione un periodo limitato per presentare la loro candidatura. Il termine ultimo per l’invio delle domande è fissato al 5 agosto 2024. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata per via telematica. Per candidarsi sarà necessaria accedere al sito ufficiale delle ferrovie dello Stato, sotto l’area “trova il tuo lavoro con Ferrovie dello Stato” e successivamente cliccare sull’offerta “Operai – Impianti di Segnalamento” e poi sul link “Candidati”, dove sarà necessario caricare il proprio curriculum.