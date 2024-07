Meteo Sicilia, persiste il caldo con qualche nuvola: le previsioni

Meteo Sicilia: via alla settimana in cui farà ingresso il mese di agosto, anch'essa caratterizzata dalle alte temperature.

Meteo Sicilia: via alla settimana in cui si concluderà il mese di luglio e si darà spazio a quello di agosto. Le temperature alte persistono, con le massime ben al di sopra dei 30 gradi per tutte le province dell’Isola. Da attenzionare, come sempre, il livello di allerta per il rischio incendi, in base alle informazioni nel bollettino diramato dalla protezione civile della Regione Sicilia.

Ecco, di seguito, le previsioni nel dettaglio per i primi 3 giorni di questa settimana.

Meteo Sicilia: lunedì 29 luglio

Nella giornata di oggi, lunedì 29 luglio, sole e caldo in tutta l’Isola. Da segnalare 38 gradi di temperatura massima ad Agrigento, provincia più calda, seguita da Siracusa che tocca i 37 gradi e Catania e Ragusa con 36. I venti sono deboli e moderati ovunque, con più intensità nel Trapanese, dove è stata diramata un’allerta rossa per il rischio incendi, con pericolosità alta.

Meteo Sicilia: martedì 30 luglio

Temperature alte che persistono nella giornata di domani, martedì 30 luglio. Tuttavia, in alcune fasce orarie e in alcune province dell’Isola, giungerà qualche nuvola senza, però, il rischio di precipitazioni, le quali sarebbero utili in questo periodo di grande siccità che sta vivendo la Regione. A Catania, il cielo si presenterà poco nuvoloso nel corso delle ore pomeridiane, tra le ore 16 e le ore 17. Le temperature si manterranno alte, con 38 gradi di massima. Attenzione alle percepite previste che si dovrebbero attestare sui 40 gradi. Insieme al capoluogo etneo, le altre province più calde dell’Isola sono Agrigento e Siracusa. Anche per la giornata di domani, i venti si manterranno moderati e deboli.

Meteo Sicilia: mercoledì 31 luglio

Ancora una giornata fotocopia, quella di mercoledì 31 luglio, con sole e caldo ovunque. Qualche nuvola interesserà, invece, Palermo per buona parte della mattinata. Agrigento si mantiene sempre la città più calda dell’Isola con 38 gradi di massima, mentre è di 37 la temperatura che si registrerà a Catania e a Siracusa. Persistono sempre i venti moderati che caratterizzeranno l’intera Isola.