Concorso Ministero della Difesa, bandi per 1000 assistenti: requisiti

Concorso Ministero della Difesa: bandi su posizioni di assistente e funzionario; ecco le informazioni su come iscriversi ed i requisiti.

Concorso Ministero della Difesa: pubblicati due bandi per 1000 assistenti (diplomati) e 100 funzionari (laureati). Si tratta di 1100 posti di lavoro a tempo indeterminato presso diverse sedi in Italia. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 22 agosto.

Concorso Ministero della Difesa, i requisiti

I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso ai concorsi pubblici:

cittadinanza italiana ;

; età non inferiore a 18 anni;

non inferiore a anni; idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce;

allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce; godimento dei diritti civili e politici ;

; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo ;

; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale;

dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale; non aver riportato condanne penali , passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici; per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana;

secondo la vigente normativa italiana; essere in possesso della condotta incensurabile, così come previsto dalla legge;

Concorso Ministero della Difesa, requisiti specifici

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

diploma di istruzione secondaria di II grado di durata quinquennale (qualsiasi diploma, anche il liceo) per il concorso di assistenti;

di istruzione secondaria di II grado di durata quinquennale (qualsiasi diploma, anche il liceo) per il concorso di assistenti; laurea negli ordinamenti e classi indicati nel bando e specifici di ciascun profilo per il concorso di funzionari;

Concorso Ministero della Difesa, come presentare domanda

I candidati devono presentare la domanda entro il 22 agosto 2024 solo via web, tramite il portale inPA. Bisognerà autentificarsi tramite SPID/CIE/CNS/eIDAS compilando il format di candidatura sul Portale, previa registrazione del candidato sullo stesso Portale. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l’invio on line della domanda devono essere completati entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul Portale “inPA”.

Concorso Ministero della Difesa, le prove

Bisognerà sostenere una prova scritta volta a verificare il possesso delle competenze coerenti con il profilo professionale oggetto del bando e a verificare l’attitudine del candidato all’espletamento delle funzioni del profilo professionale descritto nell’articolo 1 del bando, mediante la somministrazione 60 domande con risposte a scelta multipla, da risolvere in 90 minuti, per un punteggio massimo attribuibile di 30 punti.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

– risposta esatta: + 0,50 punti;

– mancata risposta: 0 punti;

– risposta errata: -0,10 punti.

La prova scritta si intende superata con una votazione minima di 21/30.

La data ed il luogo di svolgimento della prova sono resi disponibili sul Portale “inPA” almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.

Concorso Ministero della Difesa, i risultati

Ai candidati vincitori è data comunicazione dell’esito del concorso attraverso la pubblicazione della graduatoria finale di merito. L’assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni. I candidati vincitori, secondo l’ordine di graduatoria, sono assegnati alle sedi di destinazione, fermo restando il possesso dei requisiti.

In caso di rinuncia all’assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria.