Catania, rafforzato controllo sosta irregolare: ausiliari del traffico possono multare

Il Comune adotta nuove risorse e strumenti per contrastare la sosta irregolare nelle caotiche strade del capoluogo etneo.

Una corretta gestione della sosta dei mezzi in città è requisito fondamentale ad una mobilità sostenibile, che freni infrazioni e irregolarità per le strade di Catania. Per questo il Comune insieme l’AMTS e in collaborazione con la Polizia Municipale ha intensificato le misure di contrasto alla sosta irregolare nel capoluogo etneo.

L’articolo 12 bis del Codice della strada è la nuova normativa grazie alla quale la possibilità di contrastare la sosta selvaggia è stata estesa anche agli ausiliari del traffico, i quali potranno elevare i verbali e applicare la sanzione della rimozione del veicolo. Parcheggio in divieto di sosta nelle aree oggetto di concessione, in prossimità di incroci, su strade a senso unico, sui passi carrabili, su entrambi i lati delle carreggiate inferiori a 3 metri (anche in assenza di cartello di divieto di sosta), nonché la sosta sulle strisce pedonali e su stalli riservati ai disabili, sono le infrazioni punibili con le giuste sanzioni.

Questo impegno è reso possibile anche dal recente potenziamento di organico e mezzi dell’AMTS. Nei giorni scorsi, infatti, sono entrati in servizio 29 nuovi ausiliari del traffico e 8 autisti del settore rimozione, assunti recentemente da AMTS per migliorare ulteriormente la gestione della sosta a Catania. Ai nuovi arrivati si aggiungono: 6 carri attrezzi per la rimozione delle auto, 20 nuovi scooter destinati al personale AMTS e 5 nuovi dispositivi di street control.