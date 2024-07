UNICT – Test Medicina 2024: sedi e ripartizione delle aule

Test Medicina 2024: rese note le sedi e la ripartizione dei candidati nelle aule previste per la prova del 30 luglio.

Manca, ormai, pochissimo al 30 luglio, data della seconda tranche del Test Medicina 2024, dopo quella del mese di maggio. L’ Università di Catania ha reso note le sedi e le aule in cui si svolgerà la prova, con la ripartizione dei candidati in base alle date di nascita. La convocazione dei candidati ammessi a sostenere la prova è prevista alle ore 9:00.

Test Medicina 2024: sedi di UNICT

Le sedi dell’Università di Catania dove verrà svolto il test sono quelle elencate di seguito:

Torre Biologica, via S. Sofia, 89;

Edificio 14 Cittadella universitaria, via S. Sofia, 64;

Edificio 5 Cittadella universitaria, via S. Sofia, 64;

DAU Cittadella universitaria, via S. Sofia, 64;

POLO BASILE Edificio 10, via S. Sofia, 87.

Ripartizione delle aule

Come già anticipato, i candidati saranno suddivisi nelle varie aule stabilite dall’Ateneo in base alle date di nascita. Ecco, nel dettaglio, come.

La prova di ammissione ha inizio alle ore 13:00. Per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.

Struttura della prova

I candidati saranno sottoposti a 60 quesiti, estratti dal database di 3500 domande, consultabile attraverso il portale https://accessoprogrammato.mur.gov.it/2024/ e al sito https://domande-ap.mur.gov.it/ realizzato ad hoc dal Consorzio CINECA. Qui si avrà anche la possibilità di eseguire simulazioni dei test in forma anonima il cui esito è valutato da un applicativo di intelligenza artificiale. Attraverso un codice identificativo a propria scelta, sarà possibile ripetere i test più volte, sulla base di quelli svolti in precedenza, al fine di concentrarsi su argomenti in cui c’è bisogno di più approfondimento. I risultati delle simulazioni non rappresentano una valutazione formale delle competenze, né vengono in alcun modo associati alla persona che le esegue. Il codice identificativo, che si può fornire in maniera facoltativa, serve esclusivamente a identificare le proprie simulazioni, in modo da poterne conservare uno storico e ottenere nuove simulazioni sulla base delle specifiche aree di miglioramento.

A differenza del test di maggio, in questa seconda tranche di luglio si è dato più spazio a domande di conoscenze acquisite negli studi, a discapito di quesiti di logica verbale. Per quanto riguarda la difficoltà delle domande, queste spaziano dal molto facile a molto difficile.