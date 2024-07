Catania, Sant’Agata 17 agosto: il programma liturgico delle celebrazioni estive

Meno di un mese al 17 agosto, 898° anniversario della traslazione delle Reliquie di Sant’Agata. Reso noto il programma estivo.

Si è svolta ieri mattina, all’Arcivescovado di Catania, la conferenza stampa per la presentazione del programma dell’ 898° anniversario della traslazione delle Reliquie di Sant’Agata, in programma il 17 agosto. Presenti alla conferenza l’Arcivescovo di Catania S.E. Mons. Luigi Renna, il Sindaco di Catania Avv. Enrico Trantino, il Parroco della Basilica Cattedrale Mons. Barbaro Scionti ed il Presidente del Comitato per la Festa di Sant’Agata Carmelo Grasso.

Diversi gli interventi nel corso della presentazione, prima di andare, nel dettaglio, ad illustrate il programma delle celebrazioni. Su tutti, l’intervento del sindaco Trantino, contro chi non dimostra il rispetto per la città di Catania ma manifesta, poi, la devozione nei confronti di Sant’Agata. Una manifestazione che, secondo il primo cittadino del capoluogo etneo, non ha senso se non preceduta, appunto, dal rispetto per la città.

Monsignor Barbaro Scionti, parroco della Basilica Cattedrale, ha iniziato, poi, a illustrare il programma. Si inizia il 7 agosto, primo mercoledì del mese, con la Santa Messa delle ore 10 e la presentazione dinanzi al sacello delle preghiere dei devoti.

Domenica 11 agosto, alle ore 18:30, il Velo di Sant’Agata farà visita al Santuario diocesano della Madonna della Sciara di Mompilieri ed alle 19:30, sulla spianata del Santuario, sarà celebrata una Santa Messa

Lunedì 12 agosto si celebra il compatrono della città di Catania, Sant’Euplio, Messe alle ore 7:30 ed alle ore 10:00. Alle ore 17:30 celebrazione solenne dei Vespri, con la partecipazione dei Diaconi dell’Arcidiocesi, presieduta da S.E. Mons. Luigi Renna. Messa solenne alle ore 18.

Giovedì 15 agosto, per la solennità dell’Assunzione di Maria al cielo, ci saranno Messe alle ore 8:00, 9:30, 11:00 (solenne), 18:00.

Venerdì 16 agosto, dalle 7:30, il Velo di Sant’Agata sarà esposto nella Basilica Cattedrale di Catania per l’intera giornata. Messe alle 07:30, 10, 18 (preceduta alle 17:30 dalla recita del Rosario animata dagli “Amici del Rosario”). Alle ore 19 ci sarà la tradizionale processione del Velo.

Sabato 17 agosto, memoria dell’898° anniversario del ritorno in patria delle reliquie di Sant’Agata da Costantinopoli, verranno esposti dalle 8:00 del mattino il Busto Reliquiario e le reliquie della Santa Patrona. Dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 18, secondo le indicazioni e rispettando il proprio turno di fila, ci si potrà avvicinare per il bacio della sacre reliquie. Ci saranno Messe, confessioni e benedizioni per l’intera giornata: alle ore 07:30, 9:00, 10:00 (presieduta dal Rev.mo Mons. Vincenzo Branchina, neo Vicario generale dell’Arcidiocesi di Catania), 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00. Alle 19 ci sarà poi la Messa solenne con l’Arcivescovo di Catania e la processione intorno all’isolato della Cattedrale.

Le celebrazioni si chiuderanno domenica 18 agosto con celebrazione della Dedicazione della Cattedrale, i saranno Messe alle ore 8:00, 9:30, 11:00 (solenne presieduta dall’Arcivescovo di Catania), 18:00.