Google Lavora con noi, posti anche in Italia: requisiti

Google Lavora con noi: posizioni aperte anche in Italia e interessanti offerte di tirocini. Ecco tutte le informazioni necessarie.

Google Lavora con noi: il colosso americano di Mountain View, in California, è alla ricerca di nuovo personale da assumere per arricchire il proprio organico. Le posizioni aperte riguardano anche il territorio italiano. Le figure più ricercate sono i neolaureati.

Ecco, di seguito, le posizioni aperte e quali sono i requisiti necessari per potersi candidare.

Google Lavora con noi: le figure ricercate

Si cercano figure junior, principalmente laureati, oppure figure senior che abbiano già maturato esperienze. Tuttavia, Google offre delle opportunità anche per giovani senza esperienza che vengono inseriti in programmi di tirocinio.

Le aree in cui verranno inseriti i candidati sono le seguenti: Amministrazione, Business Strategy, IT & Data Management, Marketing e Comunicazione, User Experience & Design, Vendite, Finanza e Legale, in ambito tecnico e in altri settori.

Al momento, è possibile candidarsi per i ruoli di Data Center Technician II.

Google Lavora con noi: i requisiti

Ai candidati, si richiedono competenze informatiche specifiche per il ruolo e la conoscenza della lingua inglese. Nello specifico, per la posizione di Data Center Technician II si richiede esperienza nella diagnosi e nella risoluzione dei sistemi operativi e hardware di computer/server o protocolli di rete e disponibilità a viaggiare fino al 20% del tempo a livello internazionale.

Per chi non ha esperienza e vuole accedere ai tirocini offerti da Google, deve soddisfare i seguenti requisiti:

studenti di un corso di Laurea o Master e mantenere tale status per l’intera durata del tirocinio;

di un o e mantenere tale status per l’intera durata del tirocinio; gradito ma non indispensabile il possesso di precedenti esperienze di stage in settori di interesse per quelli di inserimento.

I programmi di tirocinio Google vengono attivati costantemente. Questa non sarà, dunque, l’unica possibilità di accedervi.

Come candidarsi

Gli interessati potranno presentare la propria candidatura attraverso Google Careers. Per farlo, bisognerà inserire il curriculum vitae nel data base aziendale. Verrà, poi, effettuata una registrazione che permette di disporre di un propria area utente. Quest’ultima può essere utilizzata anche per inviare altre candidature, in vista di prossime selezioni di personale.