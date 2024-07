Test medicina 2024 a Catania: info su aule, cosa portare e date da ricordare

Si avvicina sempre di più l’ultima data del test di medicina 2024: 30 luglio. Tutte le informazioni per i test all’Università di Catania.

È in arrivo la data della seconda e ultima sessione del test di medicina 2024, che si terrà giorno 30 luglio. Si tratta di un test cartaceo, di durata 100 minuti e consiste in 60 domande a risposta multipla su competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi, ragionamento logico e problemi, biologia, chimica, fisica e matematica. Il test avrà inizio alle ore 13 in tutte le sedi.

Test medicina 2024, università di Catania

Si svolgerà in presenza presso le aule predisposte dall’Università di Catania e la convocazione è alle ore 8:30. Bisogna essere iscritti al test sia tramite il portale Universitaly sia tramite il portale dell’Università di Catania, Smart Edu. Inoltre è necessario aver pagato la tassa per l’esame.

Test medicina 2024, le possibili aule

Di seguito le aule predisposte per la prima sessione di esame e che potrebbero essere nuovamente utilizzate per la sessione di luglio.

Torri Biologiche (Via Santa Sofia, 89)

(Via Santa Sofia, 89) Edificio 14 , Cittadella Universitaria (Via Santa Sofia, 64)

, Cittadella Universitaria (Via Santa Sofia, 64) Edificio 5 , Cittadella Universitaria (Via Santa Sofia, 64)

, Cittadella Universitaria (Via Santa Sofia, 64) Edificio 4 (ex DAU), Cittadella Universitaria, (Via Santa Sofia, 64)

(ex DAU), Cittadella Universitaria, (Via Santa Sofia, 64) Polo Didattico “Basile”, Comparto 10 (Via Santa Sofia,87)

“Basile”, Comparto 10 (Via Santa Sofia,87) Polo Didattico “Virlinzi”, (Via Roccaromana, 45)

Sono rese note anche le date di quando sarà possibile entrare in graduatoria ed i punteggi finali.

pubblicazione punteggi : 7 agosto 2024, portale Universitaly.

: 7 agosto 2024, portale Universitaly. richiesta di inserimento in graduatoria : dal 29 luglio al 2 settembre 2024 (ore 15); portale Universitaly.

: dal 29 luglio al 2 settembre 2024 (ore 15); portale Universitaly. pubblicazione graduatoria nazionale : 10 settembre 2024.

: 10 settembre 2024. immatricolazione dei candidati ASSEGNATI e pagamento quota fissa : a partire dal 10 settembre 2024; portale Smart Edu.

: a partire dal 10 settembre 2024; portale Smart Edu. scorrimenti: a partire dal 18 settembre 2024.

Test medicina 2024, cosa portare con sé

Il materiale richiesto è lo stesso della scorsa sessione, qui di sotto una breve lista delle cose utili da ricordarsi di portare:

Ricevuta cartacea di iscrizione e pagamento.

cartacea di iscrizione e pagamento. Documento d’identità o di riconoscimento valido.

o di riconoscimento valido. Codice fiscale .

. Per i candidati non comunitari residenti all’estero: è richiesto il passaporto con un visto di breve durata (tipo C Schengen) o senza visto per gli studenti con cittadinanza non soggetta a visto breve.

Test medicina 2024, cosa NON portare