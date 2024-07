Test di Medicina 2024: 2463 posti per gli ex quartini

Test di Medicina 2024: 2043 posti riservati per gli ex quartini, tutte le informazioni sull'immatricolazione

Test di Medicina 2024: il 26 luglio 2024 il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha finalmente confermato la quota dei posti disponibili riservata agli ex quartini, ossia i candidati che l’anno scorso hanno affrontato il TOLC MED mentre erano ancora in quarta superiore. Vediamo quindi quanti posti sono stati riservati e come procedere all‘immatricolazione.

I posti per gli ex quartini

Con un decreto ad hoc, sono stati definiti 2.463 posti per i corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, e 143 posti per il corso di laurea in Medicina Veterinaria. A partire da oggi, i candidati possono verificare il loro stato e la sede universitaria assegnata nell’area riservata su CINECA.

Questo annuncio rappresenta un passo importante per i candidati che hanno affrontato il test, poiché ora hanno una chiara comprensione del processo di immatricolazione e delle scadenze da rispettare. I candidati devono attenzionare l’area riservata per eventuali aggiornamenti e assicurarsi di seguire tutte le indicazioni fornite per garantire il loro posto nell’università prescelta.

Le immatricolazioni per il test di Medicina 2024

Dal 10 al 13 settembre 2024, i candidati dovranno procedere all’immatricolazione presso l’Ateneo assegnato, secondo le procedure amministrative specifiche di ciascuna sede universitaria.

È fondamentale che i candidati si immatricolino entro il termine del 13 settembre 2024, pena la decadenza del posto riservato. La mancata immatricolazione entro questo termine comporterà la rinuncia automatica al posto. I decreti firmati dal ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, (numeri 1099 e 1098) delineano chiaramente le modalità per il perfezionamento della procedura di immatricolazione e la proporzionalità dei posti riservati per ciascun Ateneo. Il rapporto tra il numero degli aventi diritto e il numero complessivo dei posti assegnati alle Università è stato determinato come segue: 15,83% per i corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, e 12,52% per Medicina Veterinari