Sicilia, diminuiscono gli incidenti stradali: a luglio sono 19 le vittime

Secondo i dati diminuiscono gli incidenti stradali e le vittime. Già dal 2022 si verifica un calo, che si sta concretizzando sempre più.

Il bilancio degli incidenti stradali in Sicilia nel mese di luglio, fino a giorno 25, è di 19 morti a fronte delle 29 vittime di luglio 2023. Un calo che si registra già da alcuni anni, infatti nel 2023 erano diminuiti del 3,8% rispetto al 2022.

Secondo i dati Aci-Istat, nel 2023, sono 3.039 i morti in incidenti stradali in Italia (-3,8% rispetto all’anno precedente), 224.634 i feriti (+0,5%) e 166.525 gli incidenti stradali (+0,4%). Rispetto al 2022 vi è un lieve aumento per incidenti e feriti, ma un calo rispetto alle vittime. Rispetto al 2019, benchmark per il decennio 2021-2030, gli incidenti diminuiscono del 3,3%, le vittime della strada del 4,2% e i feriti del 6,9%. Il costo sociale degli incidenti stradali con lesione a persone, è detto nel report 2023, ammonta a quasi 18 miliardi di euro nel 2023 (1% del Pil nazionale).