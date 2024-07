Classifica Censis 2024: le migliori università di Lingue in Italia

Classifica Censis 2024, quali sono le migliori università italiani in cui studiare lingue? Di seguito tutti i dati per l'anno 2024/2025.

Classifica Censis 2024: Anche quest’anno è possibile consultare online la Classifica Censis delle università italiane. Arrivata alla sua ormai ventiquattresima edizione, rappresenta la guida definitiva per gli studenti che si trovano a dover scegliere un’università alla quale iscriversi.

Classifica Censis 2024: i criteri di valutazione

La classifica Censis è sviluppata attraverso un’attenta analisi degli atenei italiani, svolta a partire da alcuni dati essenziali.

La graduatoria tiene conto infatti di;

S trutture disponibili

servizi erogati

brose di studio e altri interventi in favore degli studenti

livello di internazionalizzazione

comunicazione e servizi digitali

occupabilità

Sono tutte componente fondamentali per ottenere il punteggio di ogni singolo Ateneo, i quali saranno poi messi a confronto.

Classifica Censis 2024; La miglior università italiana per lingue

É possibile visualizzare sul sito di Censis, una classifica online e scoprire quali sono gli atenei migliori per i corsi e università. Nel caso dei corsi di lingue (Lingue e culture moderne, mediazione linguistica), per i corsi triennali di primo livello, tra gli atenei statali migliori c’è l’università di Trento, con un punteggio generali di ben 108,5 punti. In seconda posizione si trova l’università di Bologna a mezzo punto di distanza dalla vetta con 108punti, seguita dall’università di Modena e Reggio Emilia con 103,5 punti.

Per quanto riguarda i corsi biennali in ambito linguistico, il migliore ateneo statale è l’università di Venezia Cà Foscari, con un punteggio di ben 109,5 punti, seguita da Bologna, 107,5 punti, e Udine con 101 punti.

Gli atenei Siciliani convengono?

Stando alla classifica, la miglior università siciliana per studiare lingue è l’università di Palermo, la quale si colloca al decimo posto della classifica con un punteggio di 91 punti.

Unict, invece, si trova molto indietro nella classifica con “soli” 76 punti, superata anche dall’ateneo di Messina che rispetto l’anno scorso ha scalato la classifica con un punteggio di 80.

Per le lauree biennali, invece abbiamo L’ateneo palermitano al quinto posto nazionale, con un punteggio di ben 97,5 punti, a seguire Catania, con 80 punti la quale occupa la metà classifica. Male Messina per le biennali, all’ultimo posto nazionale, con 67,5 punti.