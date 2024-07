Pulizia cenere, Trantino in strada urla nel megafono: “Spostate le auto”

Trantino in strada di notte usa i megafoni della pulizia municipale per avvisare: "spostate le auto o saremo costretti a fare la multa".

L’Etna riversa nuovamente su Catania tonnellate e tonnellate di cenere. La città ritorna indietro di 20 giorni e le operazioni di pulizia ricominciano da zero. Il sindaco Trantino ha nuovamente indetto un’ordinanza che dispone il divieto di circolazione per veicoli a due ruote per le prossime 48 ore in tutte le strade del territorio comunale e il limite di 30 km/h.

Già rimosse 1500 tonnellate di cenere nei 3 lotti cittadini con cui il comune ha diviso la città per organizzare la pulizia. Il sindaco ha preso l’iniziativa di avvertire i cittadini tramite l’altoparlante dell’auto dei vigili urbani, invitandoli a spostare le auto parcheggiate nonostante gli avvisi, per facilitare la pulizia delle strade. Tuttavia, non tutti hanno risposto all’appello, e molta cenere resta ancora da smaltire, inclusa quella caduta recentemente.

In molte strade erano stati messi appositi segnali per indicare la necessità di tener libera la carreggiata per poter facilitare le operazioni di pulizia. Tuttavia, a causa della disattenzione di molti cittadini, la polizia municipale ha dovuto a rimuovere diverse auto e fare diverse multe. Gli operatori effettueranno gli ultimi interventi durante le notti del 25 luglio e del 26 luglio.

Per quel che concerne lo smaltimento della cenere raccolta in abitazioni private, i cittadini dovranno riporre la cenere in piccoli sacchetti per poi depositarli sul ciglio della strada.