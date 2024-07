Lavoro psicologi e pedagogisti: posti disponibili in Sicilia

Lavoro psicologi e pedagogisti: posti in Sicilia per le due figure professionali. Tutte le informazioni sul concorso e le scadenze.

Lavoro psicologi e pedagogisti: In Sicilia nuovi posti disponibili per le due figure professionali. Il comune di Canicattì ha bandito un concorso per l’assunzione di un’equipe di psicologi e pedagogisti atta a operare nel Distretto Socio – Sanitario D 3, appannaggio del comune di Canicattì.

Lavoro psicologi e pedagogisti: i requisiti

Di seguito una lista dei requisiti necessari per poter fare domanda al concorso:

cittadinanza italiana o equiparazioni;

età non inferiore a 18 anni e non superiore al 65° anno di età;

godimento dei diritti civili e politici;

assenza delle cause ostative e/o di incompatibilità di legge in materia di personale e pubblica amministrazione;

non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego, o non essere stati licenziati da una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento di conseguimento dell’impiego mediante la produzione dei documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;

posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva;

idoneità fisica alle specifiche mansioni da svolgere;

non essere soggetti, già lavoratori pubblici o privati, collocati in quiescenza;

per i candidati di nazionalità straniera, perfetta conoscenza della lingua italiana e scritta, da comprovarsi con adeguata documentazione e colloquio;

essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti specifici in relazione alla candidatura che si intende proporre.

In più, per quel che concerne la professione da psicologo bisognerà possedere:

una laurea in psicologia (vecchio ordinamento o Laurea magistrale LM-51);

l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo.

Per quel che riguarda l’esercizio della professione di pedagogista, vigono i seguenti requisiti specifici:

laurea in pedagogia (vecchio ordinamento o Laurea magistrale LM – 57);

abilitazione all’esercizio della professione di pedagogista.

Lavoro psicologi e pedagogisti: come presentare domanda

Per candidarsi al concorso bisognerà inviare entro il 7 agosto una mail all’indirizzo PEC: solidarietasociale@pec.comune.canicatti.ag.it

L’email dovrà contenere: il proprio curriculum, la scansione del documento e la domanda di candidatura redatta con l’apposito modello che è possibile trovare sul sito del comune di Canicattì.

La selezione e il contratto

La selezione avverrà per valutazione del curriculum da parte di una commissione specializzata che sarà nominata dal comune. Il contratto proposto è a tempo determinato e parziale della durata di 12 mesi per un impiego di 25 ore settimanali.