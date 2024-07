Emergenza siccità, in arrivo in Sicilia 15 milioni destinati all’agricoltura

Lollobrigida a Siracusa incontra i rappresentanti del mondo agricolo. 15 milioni stanziati dal governo per venire incontro al settore.

Il ministro Francesco Lollobrigida ha partecipato ad un incontro con le rappresentanze del mondo agricolo siciliano ieri a Siracusa. Presenti all’incontro Coldiretti, Confagricoltura, Cia, Copagri. La siccità al centro del dibattito sul futuro dell’agricoltura in Sicilia.

Lollobrigida interviene con queste parole amare: “Abbiamo una condizione purtroppo ciclica legata al cambio climatico che produce i suoi effetti inerenti la siccità come quello che si sta affrontando in maniera drammatica. Qui in Sicilia c’è bisogno di completare le opere, attivare quelle che già esistono e non avere ulteriori ritardi“.

Il ministro ha dichiarato che sono già stati previsti quindici milioni dedicati ad alleviare le sofferenze del settore agricolo siciliano. Il ministro ha riferito che in questi giorni si è avuta l’occasione di ascoltare le rappresentanze della regione siciliana, le quali hanno informato su ulteriori stanziamenti di risorse a favore del mondo agricolo. Questi interventi permetteranno agli agricoltori di non perdere i fondi Pac.

Il ministro ha spiegato che stanno lavorando sui dissalatori e che ognuno agirà in base alle proprie competenze. Ha menzionato l’accantonamento di acque per uso industriale provenienti da industrie chiuse e bacini di approvvigionamento ricchi di acqua che non vengono messi in condizione di utilizzarla nell’immediato. Il ministro ha aggiunto che ci sono scelte con storie decennali di inefficienza riguardanti impianti che avrebbero dovuto essere operativi e non lo sono stati. Ha inoltre sottolineato che alcuni impianti desueti probabilmente non sono più idonei alla captazione delle acque e non dovrebbero essere inclusi in un piano strategico

“Da questo punto di vista il confronto tra la Regione siciliana, il commissario dell’acqua e ovviamente il Governo potrà portare un’attenzione quotidiana a velocizzare processi che spesso si incancreniscono e dei quali spesso non si rilevano le responsabilità” ha così concluso il ministro Lollobrigida.