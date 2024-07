Calcio Catania, al via la campagna abbonamenti: i prezzi e le info

Al via la campagna di abbonamenti per le partite di Serie C 2024/2025. Di seguito come acquistare l'abbonamento e i vari prezzi.

Al via la campagna di abbonamenti per le nuove partite rossazzuri che si disputeranno presso lo stadio “Angelo Massimino”. Il nuovo abbonamento “Ti amo da morire” permetterà a tutti i tifosi di assistere alle dispute del nuovo campionato Serie C 2024/2025.

Le riduzioni di prezzo

Gli abbonati alla stagione 2023/24 avranno la possibilità di acquistare l’abbonamento per la stagione 2024/25 a prezzi scontati, sia per le formule intere che ridotte, mantenendo il posto già occupato nell’anno precedente. Inoltre sono previsti abbonamenti ridotti per le donne, per gli under 18 nati dal 1° gennaio 2007 in poi e per gli over 65 nati negli anni 1959 e precedenti. Inoltre Catania Football Club ha previsto per i giovani nati dal 1° gennaio 2013 in poi un abbonamento al prezzo unico di 30€: un adulto in possesso di abbonamento potrà acquistare fino ad un massimo di due abbonamenti riservati ad under 12, validi per lo stesso settore, e sarà tenuto ad assicurare la sorveglianza sul minore per l’intera durata della manifestazione sportiva. Gli abbonamenti under 12 potranno essere acquistati esclusivamente ai botteghini in Piazza Spedini.

Le fasi della Campagna Abbonamenti

La Campagna Abbonamenti “Ti amo da morire” si articolerà in tre fasi:

Da mercoledì 24 luglio a martedì 6 agosto , esercizio del diritto di prelazione per il rinnovo dell’abbonamento con conferma del posto;

, esercizio del diritto di prelazione per il rinnovo dell’abbonamento con conferma del posto; Mercoledì 7 e giovedì 8 agosto , gli abbonati alla stagione 2023/2024 potranno cambiare il proprio posto;

, gli abbonati alla stagione 2023/2024 potranno cambiare il proprio posto; Da venerdì 9 agosto alla fine della campagna abbonamenti, vendita libera. La data di chiusura della Campagna Abbonamenti “Ti amo da morire” sarà comunicata nel corso del mese di settembre.

La card e gli abbonamenti

Sarà inoltre necessario possedere la card “We Catania”, obbligatoria per la sottoscrizione dell’abbonamento. Potrà essere esclusivamente online, sul sito www.ticketone.it. Si ricorda che le card “We Catania” rilasciate nella passata stagione resteranno valide.

Gli abbonamenti potranno essere richiesti online su TicketOne o presso un botteghino. Qualora si scegliesse la seconda opzione, dovrà essere preventivamente compilato un modulo, presente sul sito ufficiale del Calcio Catania, e successivamente presentarsi ai botteghini con il suddetto modulo, la card We Catania e la copia del documento di identità.

I prezzi dei vari settori

Di seguito i prezzi degli abbonamenti:

Curve:

Intero 150 euro

Ridotto 126 euro

Intero Prelazione 120 euro

Ridotto Prelazione 100 euro

Biglietto singolo

Tribuna B

Intero 300 euro

Ridotto 250 euro

Intero Prelazione 250 euro

Ridotto Prelazione 210 euro

Biglietto singolo

Tribuna A

Intero 480 euro

Ridotto 420 euro

Intero Prelazione 420 euro

Ridotto Prelazione 360 euro

Biglietto singolo

Tribuna Elite

Intero 750 euro

Intero prelazione 600

Biglietto singolo

Abbonamento sostenitore