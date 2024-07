Voli Ryanair, offerte voli low cost dai tre aeroporti siciliani

Vuoi partire ma non vuoi spendere troppo? Ryanair viene in tuo aiuto con nuove destinazioni scontate, da Catania, Palermo e Trapani.

La rinomata compagnia irlandese, Ryanair, sa come far venire voglia di partire per le vacanze. Sia che si tratti di un viaggio di piacere o, con un po’ di fortuna, di un viaggio di necessità, nuove offerte per volare all’estero vi aspettano. I prezzi sono talmente convenienti da costare meno di un pieno di benzina! Da dove si parte? Noi vi riportiamo le destinazioni da Catania, Palermo e Trapani. L’importante è ricordare di prenotare entro il 31/07/24 per viaggiare dal 15/07/24 al 31/10/24.

Offerte Ryaner: le partenze da Catania

Sono 13 le destinazione “in promozione” raggiungibile dall’aeroporto di Fontanarossa, le più economiche a partire da 14,99€. Di seguito le più convenienti:

Per la lista completa consultare il sito ufficiale.

Offerte Ryanair: le partenze da Palermo

Dal capoluogo di regione 11 mete a prezzi stracciati. Si possono raggiungere le più belle mete europee con poco meno di 20 euro. Tra le più convenienti:

Offerte Ryanair: le partenze da Trapani

Moltissime offerte anche per l’aeroporto di Trapani. Con poco più di 14 euro si potranno programmare le vacanze estive. Tra le mete consigliate:

