Metro Catania, Schifani: “presto verrà completata la tratta Stesicoro-Aeroporto”

Si prospettano novità per la Ferrovia Circumetnea, ad annunciarle il presidente Schifani in occasione dell'apertura di una nuova tratta.

Il presidente della regione Schifani ha annunciato sostanziali cambiamenti per le tappe della Metropolitana di Catania e lo ha fatto in occasione dell’apertura della nuova tratta: Nesima – Monte Po.

Schifani parla di somme ben precise: 93 milioni di euro sul Fondo di Sviluppo e Coesione insieme ad altre risorse provenienti dai cicli di programmazione precedenti hanno permesso un finanziamento totale di 280 milioni, rendono così possibile il miglioramento della Ferrovia Circumetnea. Non solo questo, perché alle tratte programmate precedentemente (Galatea-Giovanni XXIII-Stesicoro, Borgo-Nesima-Misterbianco e Paternò-Adrano) altri fondi sono previsti dal Fesr 2021/27 per la realizzazione della tratta Stesicoro – Aeroporto e dall’ Accordo di coesione per Misterbianco – Paternò.

Proprio per la tratta che collegherà il centro cittadino all’aeroporto il presidente riporta buone notizie da Bruxelles che contribuirà alla spesa pubblica con altri 60 milioni di euro da aggiungere ai 300 già considerati per la realizzazione del percorso, che si snoderà per 6,8 chilometri tra le vie suburbane della città, il tutto entro il 2029.

In questa fase si procederà al completamento dei lavori per la tratta Aeroporto. Si prevedono, in questa fase, il completamento del percorso Stesicoro-Palestro, per una lunghezza di 2,2 chilometri, la fornitura di 17 nuove vetture e il completamento del lotto finale Palestro-Aeroporto, che comporterà un’estensione totale pari a 6,8 chilometri.