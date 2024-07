Concorso DSGA 2024, più di 1.400 posti: posizioni aperte anche in Sicilia

Concorso DSGA 2024: il concorso su base regionale, per i vincitori un contratto a tempo pieno e indeterminato nel profilo di funzionario.

Concorso DSGA 2024: Il Concorso DSGA 2024 rappresenta un’importante opportunità per gli assistenti amministrativi che attualmente svolgono le funzioni di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Il bando prevede l’assunzione di 1435 persone. Gli interessati avranno la possibilità di presentare la propria candidatura entro un periodo ben definito. Le domande di partecipazione potranno essere inoltrate a partire dal 19 luglio 2024 e fino al termine ultimo del 29 luglio 2024.

Concorso DSGA 2024: a chi è rivolto

Il bando per il Concorso DSGA 2024 è rivolto agli assistenti amministrativi di ruolo che abbiano svolto a tempo pieno le funzioni di DSGA per almeno tre anni scolastici interi, compreso anche l’anno corrente, e in possesso di almeno uno dei due requisiti necessari:

il possesso della laurea magistrale meglio specificata nel bando a cui va aggiunta l’esperienza di almeno 5 anni nell’area degli Assistenti e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione;

meglio specificata nel bando a cui va aggiunta l’esperienza di almeno 5 anni nell’area degli Assistenti e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione; il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e di almeno 10 anni di esperienza nell’area degli Assistenti e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione.

Non ci saranno prove di concorso, ma si procederà solo per valutazione di: esperienza maturata nell’area di provenienza dei titoli di studio e delle competenze professionali. Si disporrà di un massimo di 100 punti tripartiti in: 25 per l’esperienza, 25 per i titoli di studio e 50 per le competenze professionali.

Concorso DSGA 2024: posti e regioni

I 1.435 posti prima citati sono distribuiti nelle diverse regioni italiane come segue:

Abruzzo – 36 posti; Basilicata – 11 posti; Calabria – 34 posti; Campania – 47 posti; Emilia-Romagna – 120 posti; Friuli Venezia Giulia – 31 posti; Lazio – 137 posti; Liguria – 36 posti; Lombardia – 382 posti; Marche – 40 posti; Molise – 4 posti; Piemonte – 128 posti; Puglia – 66 posti; Sardegna – 41 posti; Sicilia – 64 posti; Toscana – 90 posti; Umbria – 19 posti; Veneto – 149 posti.

Concorso DSGA 2024: come fare domanda

Le domande vanno inoltrate online sul sito POLIS – Presentazione On Line delle Istanze del MIM dalle ore 12.00 del 19 luglio 2024 alle ore 23.59 del 29 luglio 2024. È possibile accedere al servizio tramite l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive” oppure il Portale Unico per il reclutamento nella PA. Sono necessarie tutti i casi le credenziali SPID o CIE ed è possibile fare domanda solo per una delle regioni di riferimento.