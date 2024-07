Catania FC: Luperini, una garanzia alla corte di Toscano

Nuovo acquisto per il calcio Catania. Si tratta del centrocampista Gregorio Luperini. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Sono veramente troppo felice, ci tengo a ringraziare il presidente, il vice presidente, il direttore Faggiano ed il mister per l’opportunitá, non vedo lora di ricambiare la fiducia in campo. Quando é arrivata la chiamata del direttore mi ha subito stuzzicato il grande progetto della societá, la grande tifoseria e cittá, ho colto la palla al balzo. Assisi é un bellissimo posto, si sta bene. C’é un bell’hotel, il campo vicino, tutto super comodo ed il gruppo mi ha accolto benissimo. Ora sta a me ricambiare. Ho giá giocato con Furlan, Curado e con tanti altri ci ho giocato contro, conosco tutti”.

Si è presentato così, il nuovo centrocampista rossazzurro Gregorio Luperini che, dalla Ternana, passa a titolo definitivo al Catania, firmando un contratto triennale. Luperini, che rappresenta un “lusso” per la terza serie, ha già svolto i primi allenamenti in maglia rossazzurra, in quel di Assisi, sede del ritiro estivo della squadra del patron Pelligra.

Di seguito, il comunicato del club rossazzurro:

“Il Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Ternana Calcio il calciatore Gregorio Luperini, che ha firmato un contratto triennale con il club fino al 30 giugno 2027”.