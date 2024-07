Metro Catania, ripresi lavori Stesicoro-Palestro: la “talpa” torna in attività

La tbm ha ripreso a scavare per i lavori della tratta Stesicoro-Palestro della metropolitana di Catania. Riprese le attività in via Palermo.

Nella giornata odierna, nonché quella dell’inaugurazione delle 2 nuove stazioni, Fontana e Monte Po, della metropolitana di Catania, arriva anche la buona notizia della ripresa dei lavori per la galleria della tratta Stesicoro-Palestro. Secondo quanto riporta la pagina Facebook “Centro Storico Pedonale – Catania”, infatti, da circa una settimana, la tbm, detta anche talpa, ha ricominciato a scavare.

Le attività della talpa stanno andando avanti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Torna, dunque, in attività il cantiere situato sulla via Palermo.

I cittadini sperano in una svolta definitiva, senza ulteriori interruzioni dei lavori per la tratta interessata.