Metro Catania, è il giorno di Fontana e Monte Po: oggi l’inaugurazione

Grande attesa per l'inaugurazione delle nuove stazioni della metropolitana di Catania. Presente anche il Ministro Matteo Salvini.

È stato un percorso lungo e travagliato, caratterizzato da tanti rinvii. Ma oggi le 2 nuove stazioni della metropolitana di Catania della Ferrovia Circumetnea, Fontana e Monte Po, apriranno finalmente al pubblico. A partire dalle ore 15:00, dunque, il capolinea opposto a Stesicoro non sarà più Nesima ma Monte Po. L’intera linea si allunga, così, di 1,7 km.

Grazie alla fermata Fontana, la metro servirà anche l’ospedale Garibaldi Nesima, : primo caso da Milano in giù di connessione diretta tra la metro e un presidio ospedaliero. La stazione si collegherà al Garibaldi Nesima tramite un tunnel che parte dal primo piano interrato della stazione e arriva a uno degli ingressi interni dell’ospedale, ed è situata in viale Fontana. La fermata “Monte Po” è situata all’incrocio tra via Mezzocampo e l’imbocco della Strada Statale per Paternò, vicino alla parte bassa di via Carlo Marx a Misterbianco. Il tunnel di collegamento con via Leonardo Vigo, nel quartiere di Monte Po, è ancora in fase di completamento e richiederà alcuni mesi di lavoro. Nel frattempo, una navetta collegherà il centro del quartiere con la nuova stazione.

L’ inaugurazione

Alle ore 11:00 si darà il via dell’inaugurazione, alla presenza del delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, del Sindaco Enrico Trantino e del Direttore della Ferrovia Circumetnea, Salvo Fiore.

Gli orari

Non ci sarà alcuna variazione di orari con l’apertura delle nuove fermate. Cambierà, dunque, il capolinea e basta:

Da Lunedì a Giovedì

Da Monte Po per Stesicoro: 6:40 – 22:00

Da Stesicoro per Monte Po: 7:00 – 22:30

Venerdì

Da Monte Po per Stesicoro: 6:40 – 00:30

Da Stesicoro per Monte Po: 7:00 – 01:00

Sabato

Da Monte Po per Stesicoro: 6:40 – 00:40

Da Stesicoro per Monte Po: 7:00 – 01:00

Domenica e Altri Giorni Festivi

Da Monte Po per Stesicoro: 8:30 – 22:00

Da Stesicoro per Monte Po: 8:55 – 22:30.