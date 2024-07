Concorso Ministero Interno 2024: previste 150 assunzioni

Concorso Ministero Interno 2024: sono usciti bandi per 150 posti previsti. Assunzioni anche in Sicilia.

Concorso Ministero Interno 2024: fuori i primi bandi dei centri per l’impiego per partecipare al concorso per operatori del Ministero dell’Interno. Le assunzioni previste ammontano a 150. Al momento, i bandi sono stati pubblicati per la Regione Sicilia, Regione Liguria, Regione Basilicata, Regione Marche e sono in arrivo anche tutti gli altri. La selezione interessa 93 amministrativi e 57 tecnici. Ecco, nel dettaglio, tutte le informazioni da sapere, come i requisiti da soddisfare e le sedi in cui si potrà essere assegnati in Sicilia.

Concorso Ministero Interno 2024: i requisiti

Per accedere al concorso serve il il titolo di studio della scuola dell’obbligo / licenza media. Gli altri requisiti sono quelli elencati di seguito:

cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea o di altre categorie indicate nell’avviso;

assolvimento dell’obbligo scolastico;

idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni a cui la procedura si riferisce;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, o licenziati ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;

; non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale;

non essere stati sottoposti ad applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana.

Concorso Ministero Interno 2024: i posti in Sicilia

Il bando pubblicato dalla Regione Sicilia prevede 5 bandi e l’assunzione di 7 operatori che sono così distribuiti:

BANDO CPI SIRACUSA (Aperto)

n. 1 posto presso il Centro per l’Impiego di Siracusa.

BANDO CPI AGRIGENTO (Aperto)

n. 2 posti presso il Centro per l’Impiego di Agrigento.

BANDO CPI CATANIA (Aperto)

n. 2 posti presso il Centro per l’Impiego di Catania.

BANDO CPI MESSINA (Chiuso)

n. 1 posto presso il Centro per l’Impiego di Messina.

BANDO CPI ENNA (Chiuso)

n. 1 posto presso il Centro per l’Impiego di Enna.