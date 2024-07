“Sotto il cielo di Catania”: grande entusiasmo per Tommaso Paradiso a Villa Bellini

Tommaso Paradiso torna a Catania, dopo il live di dicembre, ritrovando lo stesso entusiasmo di sempre da parte dei fan.

Tommaso Paradiso torna a Catania, in un caldo 19 luglio che però non ha scoraggiato i fan più appassionati, in fila già dalle prime ore del pomeriggio per fare ingresso a Villa Bellini. Prosegue, dunque, il giro d’Italia per l’ex frontman dei Thegiornalisti, con il Tommy Summer Tour 2024, la travolgente tournée estiva prodotta e organizzata da Vivo Concerti che lo vede protagonista dell’estate. Un ritorno nel capoluogo etneo, quello di Paradiso, 8 mesi dopo il live di dicembre che lo ha visto esibirsi al PalaCatania, registrando il tutto esaurito e fresco dell’uscita del nuovo album “Sensazione Stupenda”, presentato anche a Catania nel mese di settembre.

Ma la dimensione live è da sempre quella che Tommaso preferisce: forte della presenza di undici elementi sul palco, lo spettacolo valorizza la potenza di ogni singolo strumento che esplode e si fonde con gli altri nella piena celebrazione della bellezza di essere accompagnati da una band, composta da musicisti che sono una solida presenza accanto a Tommaso ormai da diversi anni.

Via al concerto

Tutto, fortunatamente, andato secondo i piani, nonostante una storia Instagram che ha fatto preoccupare i fan, a causa di Crowdstrike, con Microsoft in down in tutto il mondo. “Sicilia: in qualche modo stiamo arrivando”, questo è quanto si leggeva nel profilo Instagram del cantautore, qualche ora prima del concerto. Il down di Microsoft ha, infatti, creato non pochi disagi anche agli aeroporti, con alcuni voli cancellati o in ritardo. Tommaso, tuttavia, è riuscito ad arrivare in orario per l’inizio del live. Discorso diverso, invece, per 2 componenti della band che non sono riusciti ad atterrare. Poco dopo le 21:30, Tommaso Paradiso è giunto sul palco di Villa Bellini, con un outfit estivo, complici le alte temperature, composto di t-shirt e pantaloncini. Tutto pronto per dare inizi alle danze.

La scaletta

Inizia il live e si parte subito con “Sensazione Stupenda“, dall’omonimo album uscito lo scorso anno. Niente pause, e si è già pronti per un “Viaggio Intorno al Sole“, grande successo dell’artista. Piccola pausa con saluti e raccontando i disagi che hanno messo in pericolo il live di ieri sera: “Oggi abbiamo rischiato di perdere il concerto a causa di Microsoft, a causa del digitale — ha dichiarato Tommaso –. Noi siamo ancora analogici e questo è un pezzo molto analogico, si chiama ‘Fine dell’Estate’ “. Salto indietro ai Thegiornalisti, quindi, con questo brano del 2014, dall’album “Fuoricampo.

Un alternarsi di emozioni, il contenuto della scaletta di questo live, composta da 19 brani, tra i grandi successi dei Thegiornalisti e quelli da solista di Tommaso Paradiso, percorso iniziato nel 2019, a seguito dello scioglimento della band. Spiccano “Sold Out“, “New York“, il grande successo dell’ultimo album “Blu Ghiaccio Travolgente“, per poi andare avanti con “Questa Nostra Stupida Canzone d’Amore“, “Ricordami“, “Non Avere Paura“, “Tutte le Notti“, la immancabile “Completamente” e altre ancora. Si tratta di tutti brani presenti nel doppio vinile “Tommaso Paradiso in Concerto”, il primo album live per il cantautore.

Grazie alla collaborazione del pubblico, si è riusciti ad ovviare all’assenza di 2 componenti della band. Esperimento riuscito con “Ricordami” pezzo caratterizzato dalla presenza di un sax ma il sassofonista è stato bloccato a Linate, a causa del down di Microsoft. Parte del sax, dunque, sostituita dal coro del pubblico.

Proposte di matrimonio e lievi malori

Anche questa volta, così come nel live di dicembre non è mancata la proposta di matrimonio al concerto, tra il pubblico. Il tutto avvenuto nel corso di “Questa Nostra Stupida Canzone d’Amore”. “Quindi ‘Questa Nostra Stupida Canzone d’Amore’ era per te”, ha affermato Tommaso rivolgendosi alla futura sposa e chiudendo l’intervento facendo gli auguri alla coppia.

Caldo asfissiante, ieri sera, che ha messo in difficoltà alcuni componenti del pubblico, a causa di svenimenti, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi. Tutto, fortunatamente, passato in fretta.

Il gran finale

Chiusura entusiasmante, al termine di una scaletta in cui Tommaso Paradiso è riuscito, come sempre, ad esprimere i sentimenti più diversi con un tratto poetico e allo stesso tempo realistico, attraverso uno sguardo unico e una penna capace di cogliere l’essenza. La sua capacità di coinvolgere, sorprendere ed emozionare dal vivo è genuina e contagiosa. Ne è la dimostrazione la presenza di pubblico di tutte le età nella location di “Villa Bellini”.

È tempo di scatenarsi e si balla sulle note di “Riccione“, stavolta sotto il sole o sotto il cielo non della località emiliana e nemmeno di Berlino, ma sotto quelli di Catania. Si chiude con “Completamente“, brano che ha rappresentato la consacrazione, cantato da tutto il pubblico della Villa Bellini. Il miglior modo per chiudere e per dare l’arrivederci alle prossime volte, con la stessa passione di sempre e lo stesso affetto del pubblico che accompagna Tommaso Paradiso sin dai tempi dei Thegiornalisti.