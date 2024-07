Commemorazione strage di Via D’Amelio: eventi del 19 e del 20 luglio

Commemorazione strage di Via D'Amelio: tutti gli eventi che si svolgeranno il 19 e il 20 luglio in memoria di quel tragico giorno

Il 19 luglio 1992 è una data che rimane impressa nella memoria collettiva italiana. In quel tragico giorno, il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta – Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina – persero la vita in un attentato mafioso a Palermo, in via Mariano d’Amelio. La strage, causata dall’esplosione di un’autobomba, scosse profondamente l’Italia e continua ad essere ricordata ogni anno con una serie di eventi commemorativi.

Quest’anno, in occasione del 32esimo anniversario della strage, sono numerose le iniziative organizzate a Palermo e in altre località per onorare la memoria delle vittime.

Venerdì 19 Luglio

Ore 8:30: “Coloriamo via d’Amelio: il 19 luglio per i cittadini di domani”. Un evento ludico ed educativo per bambini e bambine attorno all’Albero della Pace di via Mariano d’Amelio.

Ore 14:45: “Noi sappiamo chi siete”. Diverse associazioni, tra cui Wikimafia e Antimafiaduemila, insieme a familiari delle vittime, interverranno per riportare le proprie testimonianze.

Ore 16:58: Un minuto di silenzio, seguito dalla lettura della poesia “Giudice Paolo” di Marilena Monti da parte di Salvatore Borsellino.

Ore 17:30: Dibattito “Dietro le stragi: verità nascoste, verità negate” con interventi di Salvatore Borsellino, Nino Di Matteo (magistrato), Saverio Lodato (giornalista e scrittore), Fabio Repici (avvocato dei familiari delle vittime di mafia), Roberto Scarpinato (ex magistrato, senatore) e Aaron Pettinari (caporedattore Antimafiaduemila).

Ore 20:00: Annuale fiaccolata organizzata dal Forum 19 luglio, con partenza da piazza Vittorio Veneto e arrivo previsto in via d’Amelio alle 21:30 circa.

Ore 21:30: Proiezione del docufilm “Io lo so chi siete” di Alessandro Colizzi e Silvia Cossu, dedicato alla vita di Vincenzo Agostino, in via d’Amelio.

Ore 21:30: Al Festival delle Orestiadi, a Gibellina, verrà ricordato Paolo Borsellino attraverso le parole del teatro civile con la rappresentazione “La grande menzogna”, testo scritto e diretto da Claudio Fava.

Sabato 20 Luglio

Ore 19:30: Calogero Pumilia presenterà “La svolta. Il racconto di un eccezionale mutamento” a Gibellina, dialogando con Domenica Perrone.

Ore 21:00: “Radio Argo suite”, una riscrittura contemporanea dell’Orestea di Igor Esposito, diretta e interpretata da Peppino Mazzotta, sempre nell’ambito del Festival delle Orestiadi a Gibellina.

Ore 10:30: All’Aeroporto Internazionale Falcone Borsellino di Palermo (Sala Partenze, terzo piano, terminal Passeggeri), verrà svelata l’opera “Dei di Lava: Paolo Borsellino e Giovanni Falcone” dell’artista Edoardo Puglisi. Questa cerimonia sarà un momento significativo per ricordare i due giudici uccisi dalla mafia nel 1992, a cui è intitolato lo scalo siciliano.