Catania, tenta il suicidio in stazione: salvato dalla polizia ferroviaria

Catania, ragazzo tenta il suicido alla stazione ferroviaria: salvato dalla polizia ferroviaria è stato poi ricoverato al Garibaldi

Ieri mattina, gli agenti della polizia ferroviaria di Catania hanno salvato un giovane di 27 anni che stava tentando di togliersi la vita lanciandosi da un muro di cinta della stazione centrale. La segnalazione telefonica ha allertato gli agenti, che hanno trovato l’uomo penzolante sul litorale, a rischio di caduta da un’altezza di 20 metri.

Dopo diversi tentativi di convincerlo a desistere, il giovane ha lasciato la presa, ma è stato afferrato appena in tempo dai poliziotti, evitando così la tragedia. Successivamente, l’uomo è stato affidato alle cure del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro per ulteriori accertamenti. Privo di documenti e apparentemente sotto l’effetto di farmaci, non ha fornito spiegazioni sul suo gesto.