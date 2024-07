Catania, scoperta discarica abusiva: arrestato 29enne

Seguendo le mosse del 29enne, la polizia municipale ha scoperto una discarica abusiva con rifiuti pericolosi: sequestrata l’area.

Via De Lorenzo, in un terreno privato è stata scoperta dall’Amministrazione comunale una discarica abusiva colma di rifiuti speciali e pericolosi. Il 29enne, proprietario della discarica, è stato seguito e scoperto mentre apriva il cancello della discarica abusiva mentre nella parrocchia vicina De La Salette si svolgeva un evento di educazione ambientale con la partecipazione di rappresentanti del Comune e della Gema.

All’interno sono stati trovati 250 metri cubi di rifiuti di vario tipo: eternit, materiale edile, legno, plastica e tanto altro. L’uomo, conosciuto alla polizia municipale che gli aveva già sequestrato tre motocarri, è stato denunciato per traffico illecito di rifiuti e per aver realizzato una discarica senza autorizzazione, mentre l’area è stata sequestrata come previsto dalla legge.