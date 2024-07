Bonus 350 euro luglio 2024: tutte le informazioni utili

È possibile richiedere il bonus 350 euro luglio 2024: di seguito tutte le informazioni su come richiederlo e chi può fare richiesta.

Una delle iniziative più attese dell’anno è il ‘bonus 350 euro luglio 2024’ ed è finalmente arrivato. Questo aiuto mira a supportare famiglie e persone che affrontano difficoltà economiche. Il contributo sarà erogato in due rate identiche: la prima sarà disponibile a luglio 2024 e la seconda a luglio 2025. Di seguito tutte le informazioni necessarie per richiederlo.

Bonus 350 euro luglio 2024, a chi spetta

Il Bonus 350 euro Luglio 2024 è per i lavoratori italiani del settore terziario, della distribuzione e dei servizi, specialmente quelli nelle grandi catene della distribuzione organizzata. Questo bonus è un importante sostegno economico per chi lavora in questi settori e mostra attenzione alle esigenze di chi ha lavorato durante periodi di incertezza contrattuale.

Bonus 350 euro luglio 2024, a quanto ammonta

L’importo del bonus cambia in base al livello del dipendente nel settore commercio. Ecco la divisione degli importi per ogni livello:

Quadro : €607,62, pagato in due rate da €303,81 ciascuna .

: €607,62, pagato in due rate da ciascuna . I livello : €547,34, pagato in due tranche da €273,67 .

: €547,34, pagato in due tranche da . II livello : €404,68, pagato in due quote da €202,34 .

: €404,68, pagato in due quote da . IV livello : €350,00, pagato in due rate da €175,00 .

: €350,00, pagato in due rate da . V livello : €316,22, pagato in due rate da €158,11 .

: €316,22, pagato in due rate da . VI livello : €283,90, pagato in due rate da €141,95 .

: €283,90, pagato in due rate da . VII livello: €243,06, pagato in due rate da €121,53.

Questi importi possono essere ridotti o modificati in base a assenze, part-time, e altre condizioni lavorative.

Bonus 350 euro luglio 2024, requisiti

Per ottenerlo è necessario possedere i seguenti requisiti:

Età : Il richiedente deve avere un’età compresa tra i 18 e i 59 anni.

: Il richiedente deve avere un’età compresa ISEE : L’ISEE del nucleo familiare deve essere valido e non superare i 6.000 euro all’anno.

: L’ISEE del nucleo familiare deve essere valido e non superare i Patrimonio : Il patrimonio immobiliare, esclusa la casa in cui si vive, deve avere un valore Imu inferiore a 150.000 euro. Inoltre, il patrimonio totale non deve superare i 30.000 euro.

: Il patrimonio immobiliare, esclusa la casa in cui si vive, deve avere un valore Imu inferiore a Inoltre, il patrimonio totale non deve superare i Reddito familiare: Il reddito familiare deve essere inferiore a 6.000 euro, moltiplicato per la scala di equivalenza ISEE.

Bonus 350 euro luglio 2024, chi non può richiederlo

I pensionati : le persone che hanno smesso di lavorare e ricevono una pensione mensile.

: le persone che hanno smesso di lavorare e ricevono I lavoratori dipendenti e autonomi : coloro che lavorano per un datore di lavoro o per conto proprio.

: coloro che lavorano per un o per conto proprio. I disoccupati : coloro che non hanno un lavoro attivo e stanno cercando attivamente un lavoro.

: coloro che non hanno un lavoro attivo e stanno cercando attivamente un lavoro. I percettori di reddito di cittadinanza con un reddito annuo lordo inferiore a 35.000 euro.

con un reddito annuo lordo inferiore Colf, badanti e lavoratori stagionali: persone che svolgono lavoro domestico, assistenziale o stagionale.

Coloro che non ricevono il Reddito di cittadinanza, non ricevono l’ Assegno di inclusione o non beneficiano di altri aiuti pubblici per la disoccupazione, come per esempio la Naspi.

Bonus 350 euro luglio 2024, quando arriva

Il bonus sarà erogato in due parti:

La prima parte sarà data a luglio 2024. La seconda parte verrà pagata a luglio 2025.

Se si è fatta richiesta entro il 15 del mese, riceverai la prima parte il 27 dello stesso mese. Se è avvenuta dopo il 15, il pagamento avverrà entro il 15 del mese successivo.

Bonus 350 euro luglio 2024, disoccupati

Il bonus 350 euro per i disoccupati nel 2024 fa parte della Garanzia per l’attivazione lavorativa (Gal). Questa iniziativa è stata introdotta per fornire sostegno finanziario ai disoccupati e agevolarne il reinserimento nel mercato del lavoro.

Dettagli chiave:

Importo e Frequenza : Il bonus consiste in un pagamento mensile di 350 euro.

: Il bonus consiste in un pagamento mensile Requisiti : È destinato a coloro che hanno un ISEE inferiore a 6.000 euro.

: È destinato a coloro che hanno un ISEE inferiore a Compatibilità : Non è cumulabile con la Naspi.

: Non è cumulabile con la Naspi. Incentivi aggiuntivi: Sono disponibili finanziamenti agevolati o a fondo perduto per chi decide di avviare una propria attività.

Bonus 350 euro luglio 2024, come richiederlo online

Ecco come richiedere il Bonus di 350 euro per il 2024tramite l’INPS, in modo semplice e chiaro:

Accedi al sito dell’INPS usando il tuo SPID, CIE ( Carta d’Identità Elettronica) o CNS ( Carta Nazionale dei Servizi). Vai nella sezione “Prestazioni e servizi”, poi su “Servizi”, e clicca su “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. Compila la domanda online seguendo le istruzioni fornite sul sito e poi inviala. Se preferisci, puoi anche fare la richiesta tramite intermediari come gli istituti di patronato o il Contact Center integrato.

Bisogna essere iscritto al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e accettare il Patto di attivazione digitale (PAD) dopo che la domanda è stata approvata.