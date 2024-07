Sicilia, un altro incidente sul lavoro: morto in una vasca per l’irrigazione

Un altro incidente sul lavoro nel Ragusano: uomo annegato in una vasca per l'irrigazione, aperte le indagini dalla procura

Un uomo tunisino di 28 anni è stato ritrovato senza vita dai sommozzatori dei vigili del fuoco dopo essere caduto in una vasca per l’irrigazione in contrada Resiné, tra Vittoria e Scoglitti.

L’uomo ere impiegato presso un’azienda agricola in attesa del permesso di soggiorno e si occupava di manutenzione all’interno della struttura. Questa mattina, mentre lavorava alla vasca di irrigazione da solo, è avvenuto l’incidente senza testimoni. I suoi colleghi, notando la sua assenza, lo hanno cercato e hanno trovato alcuni suoi strumenti accanto alla vasca, suggerendo che fosse caduto accidentalmente dentro.

Il recupero del corpo dal fondale della vasca è stato effettuato dai sommozzatori provenienti da Catania, mentre i rilievi sono stati condotti dai carabinieri di Scoglitti.

La Procura di Ragusa ha aperto un fascicolo per incidente sul lavoro, affidato al sostituto procuratore Santo Fornasier. Dopo l’ispezione cadaverica, il corpo è stato trasferito nell’obitorio del cimitero di Vittoria in attesa dell’autopsia prevista nei prossimi giorni.