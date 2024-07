Incendio al porto di Catania, in fiamme un rimorchiatore in attesa dell'imbarco: intervento dei vigili del fuoco via terra e via mare

Un vasto incendio è scoppiato dentro un rimorchio in attesa di imbarcarsi su una nave al porto di Catania. Le fiamme sono divampate intorno alle 20, gli agenti della guardia costiera hanno prontamente allertato la Capitaneria, che ha subito attivato le procedure antincendio.

Un rimorchiatore dei vigili del fuoco è intervenuto via mare, mentre una squadra del comando provinciale di Catania è giunta via terra. I presenti al molo, 32 persone, sono stati evacuati.

Il container in fiamme, contenente materiale elettronico e batterie al litio, è stato isolato dagli altri carichi. I vigili del fuoco hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area. Non ci sono stati feriti né danni alle strutture portuali, e non si sono verificati episodi di inquinamento. Le indagini sono in corso per determinare la causa dell’incendio.