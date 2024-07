Sicilia, rapporto Siae 2023: gli eventi più seguiti in Sicilia

Pubblicati i Rapporti Siae 2023, pubblicata la top 5 degli eventi più seguiti in Sicilia. Di seguito quelli con più partecipanti.

Da poco pubblicato il Rapporto Siae 2023 sugli eventi più seguiti in Sicilia. Nella top five: Pinguini Tattici Nucleari, le due date di Vasco, Tiziano Ferro. Quinto in posizione di arrivo il Carnevale di Acireale, che si conferma quello più frequentato dell’isola con 33.130 visitatori mascherati.

Effettivamente sono stati i concerti, quelli che hanno registrato un maggior numero di incassi. Complessivamente sono stati venduti 41 milioni di euro per più di 1,1 milioni di spettatori. Per un costo medio dell’esperienza di 36,67 euro, appena un euro meno della media nazionale. Nello specifico: Pinguini Tattici ,37.686 ticket, Tiziano Ferro 35.939 ingressi, e le due date di Vasco 73.342 biglietti.

Grandi incassi anche per le opere in prosa, con un incasso di 17,3 milioni di euro per più di 1,2 milioni di biglietti strappati e un costo medio di 14,14 euro, 2,31 in meno rispetto al dato nazionale. Per quanto concerne il mondo del calcio, si sono registrati un milione di tifosi e 11,4 milioni di euro in cassa.