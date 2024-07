Meteo Sicilia, allerta rossa rischio incendi: l’avviso della Protezione Civile

Meteo Sicilia: diramata un'allerta rossa dalla protezione civile per la giornata di oggi. Ecco quali sono le province coinvolte.

Meteo Sicilia: un’altra giornata all’insegna del caldo nell’Isola, con le temperature alte che persistono e che si attestano sempre a ridosso dei 40 gradi. Nel pomeriggio di ieri, la Protezione Civile della Regione Sicilia ha, infatti, diramato un’allerta di colore rosso, con livello di pericolosità alto in alcune province dell’Isola. Ecco, nel dettaglio, le zone interessate.

Meteo Sicilia: le zone in allerta rossa per rischio incendi

L’ allerta rossa per rischio incendi diramata dalla Protezione Civile dell’Isola riguarda le province di Agrigento, Caltanissetta e Trapani, il cui livello di pericolosità è alto. Il resto della Sicilia è, invece, in uno stato di preallerta, di colore giallo ma il livello di pericolosità è di livello medio. Si raccomanda, dunque, la massima attenzione anche in queste province, in cui è compresa anche Catania.

Il bollettino riporta, inoltre, il rischio di ondate di calore per le 3 principali città dell’Isola, ovvero Palermo, Catania e Messina. Da segnalare una temperatura massima percepita di 36 gradi nel capoluogo siciliano al quale è stato assegnato il terzo livello di pericolosità e potrebbero, dunque, essere necessari degli interventi di prevenzione per la popolazione a rischio. A Catania, invece, per la giornata odierna il rischio è di livello 1 mentre per domani, giovedì 18 luglio, il livello assegnato è il secondo e con una temperatura massima percepita di 38 gradi. A Messina, invece, il rischio è di livello 1 per entrambe le giornate con le temperature massime percepite di 35 gradi, sia per oggi, mercoledì 17 luglio, che per domani, giovedì 18 luglio.

Meteo Sicilia: le previsioni a Catania

Nel capoluogo etneo, il gran caldo continua a farsi sentire e le temperature massime si aggirano sempre intorno ai 38 gradi. Anche in serata, al calar del sole, ci si mantiene sopra i 30 gradi, sia per la giornata di oggi che per quella di domani. Si prevede, invece, un weekend ancora più caldo rispetto a quello scorso.