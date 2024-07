Lavoro Catania: OVS, Sephora e Primark assumono

Lavoro Catania: nuove fantastiche offerte di lavoro a Catania. Molte aziende sono alla ricerca di personale. Di seguito i dettagli.

Lavoro Catania: OVS, Sephora e Primark cercano nuovo personale per ampliare i loro team nell’Isola. Nello specifico sono disponibili nuove opportunità di lavoro proprio a Catania. Di seguito i dettagli sulle varie offerte e i requisiti necessarie per candidarsi.

Lavoro Catania: OVS

OVS, la grande catena di accessori e abbigliamento è attualmente alla ricerca di nuovo persona da inserire nella suo punto vendita di Catania. Si è alla ricerca di un nuovo/a sale assistant.

Il nuovo impiegato dovrà:

gestire la vendita con i clienti

Allestire lo store

Riassortire il tuo reparto

OVS non richiede grandi esperienze pregresse nel campo, sono apprezzabili solo esperienze pregresse nel settore, interessi nell’ambito della moda o del fashion retaile l’iscrizione alle liste di collocamento mirato. Per maggiori informazioni sulle ore settimanali e sul contratto offerte si consiglia di mettersi in contatto direttamente con l’azienda.

Lavoro Catania: Sephora

Sephora , la catena internazionale di negozi di cosmetici, profumi e prodotti di bellezza, è attualmente alla ricerca di un Beauty advisor da collocare nel suo punto vendita a Catania di Via Etnea. Si cerca un sale advisor con un forte orientamento al business e alla Customer Satisfaction. Si cerca quindi una figura dinamica, con una grande passione per tutto il mondo del beauty.

Il futuro dipendente dovrà occuparsi di:

Accogliere i clienti garantendo loro una shopping experience unica

Offrire consulenze personalizzate ai visitatori

riordinare e gestire il magazzino e le delivery

Gli unici requisiti richiesti dell’azienda sono: un diploma di scuola superiore e una buona conoscenza dell’inglese. Gradita anche conoscenza della lingua francese.

Per maggiori informazioni sulle ore settimanali e sul contratto offerte si consiglia di mettersi in contatto direttamente con l’azienda.

Lavoro Catania: Primark

Primark, nota catena internazionale di negozi di abbigliamento, nota per offrire moda a prezzi low cost, è attualmente alla ricerca di un Team Manager da inserire in uno dei suoi punti vendita di Catania. Si offre quindi un contratto a tempo pieno.

Il futuro Team Manager dovrà occuparsi di:

Guidare, formare e sviluppare un team di almeno 10 persone

Gestione commerciale del proprio reparto

I requisiti richiesti dell’azienda sono: