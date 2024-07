Catania, si cercano privati per gli ex mercati rionali al coperto: come inviare richiesta

Il Comune di Catania sta cercando nuove attività commerciali per ex mercati rionali coperti di San Cristoforo e Picanello. Come far richiesta

Il Comune di Catania, sta mirando a riportar in vita i due ex mercati rionali coperti di San Cristoforo e Picanello. Proprio per questo ha deciso di affittare le strutture a società o associazioni interessate. Iniziativa promossa dalla direzione Attività Produttive, secondo le direttive dell’assessore Giuseppe Gelsomino.

L’assessore con le sue parole spinge alla ricerca di nuove attività commerciali: “Abbiamo pensato due avvisi per manifestazioni di interesse finalizzati ad individuare attraverso una ricerca di mercato due soggetti o raggruppamenti di società o associazioni a cui affidare le strutture di via Belfiore e via Zuccarelli da un lato, e di via Duca degli Abruzzi dall’altro, siti che in questo modo riacquisteranno decoro e funzionalità”.

Le richieste di partecipazione vanno inviate tramite Pec all’indirizzo suap.catania@pec.it entro il 28 agosto 2024. Avvisi e informazioni sono disponibili online nella sezione “Sviluppo Attività produttive” del sito del Comune di Catania.