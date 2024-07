Borse di studio INPS, oltre 400 per gli universitari: requisiti

Borse di studio INPS: sono 477 quelle messe a disposizione nel nuovo bando uscito. Ecco quali sono i requisiti da soddisfare.

Borse di studio INPS: lanciato un bando di concorso dall’ Istituto nazionale della previdenza sociale per la messa a disposizione di 477 borse di studio destinate agli studenti universitari, con validità per l’anno accademico 2024-2025. Ecco a chi sono destinate queste borse di studio e quali sono i requisiti da soddisfare per poter fare la richiesta.

Borse di studio INPS: chi può richiederle

Le borse di studio previste nel bando di concorso di INPS sono destinate a studenti universitari figli e orfani di dipendenti e pensionati del pubblico impiego, che saranno ammessi nei 57 Collegi Universitari di Merito italiani, riconosciuti e accreditati dal Ministero dell’Università e della Ricerca. I Collegi si trovano in 18 città italiane: Milano, Roma, Torino, Bologna, Firenze, Padova, Trieste, Genova, Pavia, Napoli, Palermo, Bari, Brescia, Catania, Modena, Verona, Perugia, Cagliari.

Borse di studio INPS: gli importi

Il valore delle borse di studio previste dal bando, che sono 477, va da 9.500 a 12.500 euro. Ciò dipende dall’indice ISEE, sul quale verrà proporzionato l’importa della borsa di studio. Per chi ha intenzione di fare la richiesta, dunque, si consiglia di affrettarsi per ottenere il valore ISEE.

Borse di studio INPS: i requisiti

Come riporta il bando, i requisiti necessari per poter effettuare la richiesta sono i seguenti:

Essere figli o orfani di dipendenti o pensionati pubblici;

Essere ammessi ai Collegi Universitari di Merito;

Non essere in ritardo di oltre due anni nella carriera scolastica;

Essere inoccupati o disoccupati alla data di presentazione della domanda;

Non aver superato i 26 anni di età alla data di scadenza del bando;

Non essere stati allontanati da una struttura collegiale per motivi disciplinari;

Non aver riportato condanne penali o non avere procedimenti penali in corso;

Non usufruire di provvidenze scolastiche superiori a 6.000 euro per l’anno accademico 2024-2025;

Non essere assegnatari di un posto in Collegio nelle strutture di proprietà dell’INPS.

Come fare domanda

Le domande devono essere presente online, tramite il sito dell’INPS, accedendo con SPID, Carta Elettronica Digitale o Carta Nazionale dei Servizi. C’è tempo fino alle ore 12:00 del 12 agosto 2024.