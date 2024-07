Bonus Psicologo: dopo l'uscita delle graduatorie, c'è tempo fino al 31 luglio 2024 per inserire le fatture dell'annualità precedente, le info

Bonus Psicologo: dopo la pubblicazione delle graduatorie del bonus psicologo relative al 2023, torna possibile fino alla scadenza del 31 luglio 2024 l’inserimento delle fatture dell’annualità precedente: le istruzioni per i professionisti e le professioniste.

Bonus Psicologo: le novità

Per i professionisti che hanno confermato le sedute entro il 26 marzo scorso ma non hanno inserito i dati di fatturazione in primavera a partire da oggi, 15 luglio, e fino alla scadenza del 31 luglio sarà possibile caricare le fatture relative alle prenotazioni per l'annualità 2022 per ricevere il rimborso. Il Bonus Psicologo torna sotto i riflettori.

Bonus psicologo: come inserire le fatture sulla piattaforma INPS

Oltre alla lista dei nuovi beneficiari e delle nuove beneficiarie che potranno accedere al contributo per le sessioni di psicoterapia, sè possibile accedere alla finestra per completare le ultime operazioni utili ai professionisti per ottenere il pagamento del bonus psicologo.

I cittadini e le cittadine che rientrano nella graduatoria di coloro che hanno diritto all’agevolazione forniscono il loro codice univoco ai professionisti che aderiscono all’iniziativa e sono iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi per beneficiare. Una volta prenotate e confermate le sedute, i professionisti devono registrate le fatture nel sistema per ricevere il pagamento del bonus psicologo sul conto corrente indicato al primo accesso in piattaforma.

Bonus Psicologo: l’inserimento delle fatture

Prima di tutto per caricare i dettagli relativi alla fatturazione e ottenere il pagamento del bonus psicologo è necessario effettuare l’accesso al servizio online Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia tramite SPID o usando le altre credenziali ammesse e identificarsi come professionista. Una volta all’interno, nel menu presente sulla spalla sinistra della schermata bisogna cliccare su “Le mie fatture” e selezionare dalla lista le sedute precedentemente confermate, suddivise per singolo paziente.

Infine, la richiesta di rimborso viene inserita fornendo tutte le informazioni contenute nelle fatture: