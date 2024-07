UNICT – Test ammissione 2024, numero programmato locale: come iscriversi

Test di ammissione 2024. Sono due le facoltà a numero programmato locale. Di seguito le informazioni utili, le scadenze e le prove.

Test ammissione 2024: Si aprono le iscrizioni per l’anno accademico 2024/2025. L’università degli studi di Catania quest’anno offrirà 51 corsi di laurea triennale (L) e 9 corsi di laurea magistrale a ciclo unico (LMCU, durata 5 o 6 anni). Di questi la maggior parte è ad accesso libero.

Per immatricolarsi saranno richiesti dei minimi requisiti, validi sia per numero apero, locale o nazionale. Sono quindi richiesti:

diploma di scuola secondaria superiore / altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.

Per tutti coloro che hanno conseguito un titolo di studi estero, sarà necessario consultare sul sito ufficiale dell’Università, la sezione studenti internazionali. Le immatricolazioni saranno aperte dal 17 giugno al 30 settembre 2024.

Test ammissione 2024: le facoltà a numero programmato locale

Se il corso scelto è a numero programmato locale, vorrà dire che l’immatricolazione sarà limitata ad un numero prestabilito di posti, prefissato dall’Università di Catania.

Per quest’anno accademico 2024/25 i corsi Unict a numero programmato locale sono:

Scienze motorie

Scienze e tecniche psicologiche

Test ammissione 2024: Scienze motorie (L22)

Si ricorda che chiunque vorrà partecipare ai test di ammissione a scienze motorie, ha a disposizione solo altri 10 giorni. Infatti, il bando scadrà venerdì 26 luglio 2024.

Per scienze motorie (L22) e quindi per l’iscrizione al Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, saranno messi a disposizione 180 posti a Catania e 130 a Ragusa. È possibile iscriversi alla selezione anche in mancanza di diploma di scuola secondaria superiore, il quale deve tuttavia essere conseguito entro il 31 luglio 2024.

Le domande di partecipazione saranno compilate esclusivamente online attraverso il sito ufficiale di SmartEdu. Non saranno prese in considerazione domande presentate con modalità diverse. La procedura da seguire per la presentazione della domanda è riportata nella seguente sezione del sito www.unict.it sezione Didattica» Immatricolazioni e iscrizioni» procedure di ammissione.

Test ammissione 2024: la prova da sostenere

Per quanto concerne le prove, tutti gli studenti saranno distribuiti fra le aule/settori per età anagrafica, eccezione

fatta per i gemelli. Non sarà consentito portare dentro le aule/settori penne, borse, zaini, libri, appunti, carta, telefoni cellulari, palmari, calcolatrici e qualunque altro strumento elettronico. Lo svolgimento della prova di ammissione ha la durata di 2 ore ( 120 minuti). Durante la prova, i candidati potranno comunicare solo con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione. . Sarà consentito lasciare i locali in cui si svolge la prova solo 30 minuti prima della conclusione della prova

Una volta superati i testi, verrà pubblicato una graduatoria sul sito dell’Università di Catania, entro il 09/09/2024. A questo punto:

I candidati che si sono collocati utilmente in graduatoria dovranno completare la procedura di immatricolazione effettuando il pagamento della quota fissa di € 156,00 entro la scadenza del 13/09/2024.

I candidati che si sono collocati utilmente in graduatoria con un punteggio inferiore a quello minimo indicato per l'immatricolazione ma con obblighi formativi, non potrà sostenere esami di nessuna disciplina fintanto che non avrà colmato i debiti formativi, secondo le disposizioni dettate dal corso di studio

Le liste degli ammessi per scorrimento saranno pubblicate entro il 19/09/2024. Gli ammessi per scorrimento potranno immatricolarsi entro il 23/09/2024. Il secondo scorrimento avverrà entro il 24/09/2024. Gli ammessi per il secondo scorrimento potranno immatricolarsi entro il 30/09/2024.

Per maggiori informazioni consultare il bando ufficiale.

Test ammissione 2024: scienze e tecniche psicologiche (L24)

La data di scadenza del bando sarà il 30 agosto 2024. In questo caso per il corso in scienze e Tecniche psicologiche e quindi l’iscrizione al Dipartimento di Scienze della Formazione, saranno previsti per la sede di Catania 500 posti. Di questi solo due posti saranno destinati agli studenti extra EU, mentre 5 destinati ai SSC.

Anche in questo caso le domande di partecipazione saranno compilate esclusivamente online attraverso il sito ufficiale di SmartEdu. Seguendo la stessa procedure sopra descritta per scienze motorie.

Test ammissione 2024: il TOLC da svolgere

Il candidato che intende sostenere la prova TOLC-(SU) si deve iscrivere all’area TOLC presente sul portale CISIA collegandosi al sito ufficiale. È ammissibile sostenere la prova in presenza (TOLC-SU in presenza) o a distanza (TOLC-SU a casa).

Se ha scelto di prenotare un TOLC@CASA sarà necessario caricare l’immagine di un documento di riconoscimento in corso di validità alla data di prenotazione. Il TOLC-SU è un test individuale, diverso per ciascun candidato, ma analogo per difficoltà. Si compone di 50 quesiti suddivisi in tre sezioni, per un totale di 110 minuti.

Le sezioni hanno un numero predeterminato di quesiti e ciascuna sezione ha un tempo prestabilito,

ovvero:

Comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana : 30 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati un massimo di 60 minuti.

: 30 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati un massimo di 60 minuti. Conoscenze e competenze acquisite negli studi: 10 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati un massimo di 20 minuti.

acquisite negli studi: 10 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati un massimo di 20 minuti. Ragionamento logico: 10 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati un massimo di 20 minuti.

Ogni quesito è a risposta multipla e presenta 5 possibili risposte di cui una sola è corretta. Al termine delle tre sezioni del test è contemplata una quarta sezione finalizzata all’accertamento della conoscenza della lingua inglese

Per i turni delle selezioni è opportuno consultare il bando dedicato

Test ammissione 2024: le graduatorie

Le graduatorie di merito degli aventi diritto saranno pubblicate sul sito dell’Università entro il 12 Settembre 2024.

Coloro che si posizioneranno utilmente in graduatoria di merito, risultando ammessi, potranno immatricolarsi dal 12 al 19 settembre 2024, previo pagamento della tassa di euro 156,00 euro.

Entro il 24 settembre 2024, nel caso in cui dovessero rimanere ancora posti disponibili, verrà pubblicato l’avviso con il numero dei posti liberi e l’elenco di coloro che, sulla base dell’ultima graduatoria, risultano ammessi per scorrimento, e potranno immatricolarsi dal 25 al 30 settembre 2024.